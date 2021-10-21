破解“去哪儿健身”问题

本报讯 （记者 郑昭） 20日，《福建省全民健身条例（草案）》提交正在召开的省人大常委会会议一审。记者了解到，条例（草案）对全民健身设施建设与管理作出了规定，着力解决好群众“去哪儿健身”的问题。

据介绍，当前，我省区域之间、城乡之间全民健身公共服务水平差距较大，公共体育场馆或全民健身中心尚未实现全省县（区）全覆盖，全民健身公共服务水平尚无法满足人民群众的健身需求。为满足人民群众需求，统筹建设全民健身场地设施，补齐全民健身短板，构建更高水平的全民健身公共服务体系，有必要及时进行立法。

条例（草案）就全民健身设施的规划、建设、使用、管理等环节作出了明确规定，如为确保全民健身设施贴近社区、贴近百姓，打造城市社区“十五分钟健身圈”，规定新建居住小区、新建公园配套建设全民健身设施，老旧居住小区改造统筹配建，已建公园因地制宜补建。针对社会各界普遍反映的全民健身设施“一地难求”的问题，鼓励在符合城市规划前提下，以租赁方式向社会力量提供土地建设全民健身设施；鼓励在不影响相关规划实施及交通、市容、安全等前提下，利用城市空闲土地建设临时性的全民健身设施等。同时，条例（草案）还明确公共体育设施免费低收费开放，学校体育设施向社会开放所需费用纳入预算等扶持政策。

省人大社会建设委在对条例（草案）审议意见的报告中认为，除了扩大增量、多渠道增加健身场地供给外，盘活存量更为关键，建议增加鼓励土地复合利用，充分挖掘存量建设用地潜力的内容。此外，为提高公共体育设施使用效益，建议在现有条款基础上进行修改，适当延长免费或低收费开放时间。