北京启动新冠疫苗加强免疫接种工作

为进一步加固免疫屏障，经前期筹备，近期本市各区已启动新冠病毒疫苗加强免疫接种，提供“加强针”服务，全程接种新冠病毒疫苗满6个月的18岁及以上人群、身体无特殊情况者均可接种“第三针”。现阶段首先针对感染和疾病传播风险高的重点人群开展，通过各行业、各单位集中组织进行接种。符合接种条件确有接种需求的一般人群，可以通过单位组织、所在社区、接种点登记、预约，进行加强免疫接种。

各区发布加强免疫接种点信息

北京青年报记者昨日了解到，本市各区已通过官方渠道发布了新冠病毒疫苗加强免疫接种点的相关信息，包含点位地址、服务时间、咨询电话等，有需要的市民可登录各区官方渠道进行查询。

东城区公布了17个加强针接种点位，全天候接种。西城区公布了15个加强针接种点位。海淀区设置了27处接种点，并通过“健康海淀”微信公众号向社会公示新冠病毒疫苗加强免疫接种点名称、地址、服务流程、服务时间、咨询电话等信息。丰台区的9个疫苗接种点中，有7个接种点仅进行加强免疫接种，包括六里桥街道的丰台体育中心接种点、南苑街道的京粮悦谷家园东区二层底商接种点等。石景山区单独设置了三个加强针接种点，分别是石景山区体育馆、广宁高井电厂礼堂、衙门口安置房，需采用集体预约的方式进行接种。昌平区公布29个新冠疫苗加强免疫接种点位信息，覆盖22个街乡镇。顺义区共设立了新冠疫苗接种门诊25家，承担新冠疫苗加强免疫接种工作。通州区目前开放11个临时接种点位，并派出多支流动接种队，11个临时接种点每日开放，流动接种队根据实际需求进行调配。

均采取预约方式接种

按照本市相关安排，现阶段首先针对感染和疾病传播风险高的重点人群开展接种工作，并通过各行业、各单位集中组织进行接种。比如，通州区目前继续坚持“区级统筹、街镇实施、单位和社区组织”的工作机制，预约接种工作采用“一行业一码”原则进行，由各行业主管单位统筹并派发二维码，各下属单位需按照所属行业二维码，进行预约登记。18岁及以上人群如符合接种条件且有接种需求，需到工作、生活、居住、学习地所在的社区（村）扫码预约接种。

丰台区采取预约方式接种。重点人群由行业主管部门和街乡镇牵头实行集体预约接种，并由所在单位集中组织至加强免疫接种点进行接种。非单位人员、因私出国人员以及“愿接尽接”人员可关注微信“声智健康”小程序，根据放号情况预约接种。

海淀区加强免疫接种原则上通过集体预约或个人预约方式接种。符合条件的受种人员较多的单位可与属地街镇沟通，进行集体预约接种；符合条件的受种人员较少的单位或其他符合接种条件个人，可通过“健康海淀”微信公众号预约接种。

重点人群“应接尽接”

目前，各区新冠病毒疫苗加强免疫接种工作正持续开展中，并制定了相应的工作计划。各区组织接种力量、设置接种点，全力做好新冠病毒疫苗加强免疫接种宣传、动员以及筹备工作，推动加强免疫重点人群和其他符合接种条件且有接种需要的人群“应接尽接”。原则上来说，需在首剂或第二剂接种所在区进行加强针的接种，并使用已接种过的原疫苗进行加强免疫。

截至10月18日24时，通州区已接种加强免疫新冠病毒疫苗2835剂次。截至10月19日，密云区摸排需接种加强剂次人群总数16.79万人，累计接种1348人。顺义区计划在11月底完成新冠病毒疫苗加强免疫接种工作。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟 蒲长廷