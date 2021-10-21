河北邢台20日报告2例新冠病毒无症状感染者
新闻发布会现场。 张鹏翔 摄
中新网邢台10月21日电 (记者 张鹏翔)河北省邢台市20日晚召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。据通报，经流行病学调查，邢台市20日报告的2例新冠病毒阳性无症状感染者，初步判断为外省输入性，与北京确诊病例有流行病学联系。
邢台市副市长钱丽霞称，邢台市对2名输入性无症状感染者所在的信都区泉西街道紫晶悦城小区、就餐场所桂香斋饭店已经实施封控。对其所居住过的家庭和外环境、就餐的场所、所乘的出租车进行了彻底消杀。
目前，2名输入性无症状感染者已送定点医院救治，病情稳定。邢台市信都区的主城区部分和襄都区已开展全员核酸检测。截至当日18时30分，信都区主城区已完成528059人核酸采样。
20日中午，中新网记者在邢台市信都区麒麟湾小区的三处核酸采样点看到，在现场工作人员引导下，采样工作井然有序，半分钟即可完成一名市民的采样。
邢台市疾控中心主任任卫红称，病毒样本已送河北省疾控中心进行病毒基因测序，溯源工作还在进行中。(完)
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