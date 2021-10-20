陈俊强：加强信息技术融合是提高医疗服务效率的重要手段

“临床专科建设和医学技术创新是医院生存发展的基石，创新医疗服务模式和加强信息技术融合是提高医疗服务效率的重要手段。”近日，广西医科大学第一附属医院院长陈俊强做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列对话节目时表示（ 点击查看节目视频 ）。

据了解，广西医科大学第一附属医院是一家三甲综合医院，医院在地中海贫血、肝癌、鼻咽癌等疾病防治方面形成了鲜明的特色。陈俊强介绍，当前医院的发展定位是建设成为国家区域性医疗中心和中国东盟区域性国际医疗中心。

如今，高质量是公立医院发展的核心。国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，引领公立医院高质量发展新趋势。加强临床专科建设，推进医学技术创新，推进医疗服务模式创新，强化信息化支撑作用。

对此，陈俊强认为：“加强临床专科建设，推进医学技术创新，推进医疗服务模式创新，强化信息化支撑作用是一个整体，需要统筹推进。基于这一认识，广西医科大学第一附属医院在医疗服务创新和信息化支撑方面做了很多工作。”

在医疗服务创新方面，陈俊强介绍，首先，积极推广多学科诊疗模式，并大力推进专病一体化诊治模式，为患者提供一站式服务，提升就诊效率，减少患者就诊时间和就诊费用；其次，大力推行日间手术，为患者提供短平快就医服务，提升手术效率，改善就医体验；另外，创新急诊急救模式，将5G技术、移动互联网等信息技术与急救体系相结合，强化院前救治能力，提高工作效率。

在强化信息化支撑方面，陈俊强表示，现在已步入智能化“云”时代，公立医院高质量发展需要紧跟社会发展步伐，以信息化为抓手，建设面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务、面向医院管理者的智慧管理为三位一体的智慧医院。

陈俊强介绍，广西医科大学第一附属医院从以下几个方面来夯实医院信息化建设。一是构建好底层架构完善医院硬件设施，为智慧医院建设奠定技术、网络和硬件基础；二是建设三大数据中心，打通医院信息系统、检验信息系统、影像信息系统实现数据共享，使之成为一个整体的能够真正服务患者、服务临床、服务管理的系统；三是构建互联网医院，开展网上咨询、挂号、检查、智能导诊、智能诊断等方面服务，实现线上线下一体化；四是加强智慧管理，通过智慧监测保障医疗质量，提高医院运营效率，进一步优化医疗资源配置，提升医院管理能力和管理水平。

陈俊强强调，互联网+医疗是中国实行分级诊疗，医院精细化高质量发展，区域医疗资源整合提效的主要抓手，广西医科大学第一附属医院作为区域性的头部医院，应该有更大的担当。