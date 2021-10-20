“长征精神 赓续传承——健康中国行”湖南·长沙站启动

10月16日，由中国医药教育协会主办，人民网·人民健康支持，美敦力提供企业支持的“长征精神 赓续传承——健康中国行”湖南·长沙站活动在湖南旺旺医院举行。医院管理者、学科专家、基层医生、企业代表等与会嘉宾共同就基层诊疗能力提升、学科建设发展等问题展开分享探讨。

“长征精神 赓续传承——健康中国行”湖南·长沙站启动现场

湖南省医院协会常务理事、湖南旺旺医院院长蔡有权在致辞中表示，期待本次活动能够提升广大基层医务工作者坚韧不拔、自强不息、勇往直前的精神动力，切实有效提高临床医护人员诊疗能力、实操能力，在学习交流的基础上，学以致用，更好地服务患者，提升民众对基层医疗卫生服务的满意度。

“借助本次活动平台，希望各位专家能够把更多、更好的技术、理念带给广大基层，提升民营医院医疗服务能力，切实为患者解决就诊难题。”湖南省民营医院协会秘书长刘伟军认为，民营医院是我国医疗卫生事业的重要补充力量，帮助民营医院提质增效，不断满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，民营医院就能为我国医疗卫生事业发展贡献更多力量。

美敦力大中华区副总裁于威表示：“活动将聚焦基层医疗服务能力提升，同时也将关注支持民营医院的发展，助推优质医疗资源下沉，将更多的新技术、新设备、新理念送到临床一线。在‘引进来’的基础上，美敦力也在持续布局本土研发、本土创新、本土生产的生态体系，推动中国医疗器械产业进步，为医护人员解决临床技术难题提供有力支持。”

活动现场，湖南省人民医院乳甲外科主任张超杰、佛山复星禅诚医院普外科主任肖玉根、东莞康华医院普外科中心主任张浩、川北医学院附属四川宝石花医院乳甲外科主任陈波、重庆仁品耳鼻喉医院常务副院长李红等嘉宾针对甲状腺临床诊断与治疗、甲状腺手术并发症防治等展开学术分享。湖南旺旺医院主任医师李见强分享了继发性甲旁亢外科诊断与治疗，并在后续的手术演示环节带领团队通过手术“第一视角”与会场的医生代表进行了技术培训与交流，展示了无充气经腋窝甲状腺癌根治术。

据了解，“长征精神 赓续传承——健康中国行”系列活动计划召集国内心脑血管、外科、护理及慢性病管理等领域的专家组，重走长征沿线，开展医疗技术培训、学术交流活动。此次系列活动陆续走进江西、湖南、贵州、云南、四川、甘肃、陕西等省份开展系列行动，助力基层医疗服务能力提升。