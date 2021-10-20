2021中国燕麦奶产业论坛召开

随着消费健康理念升级，功能性利益点也更丰富突出。本土时代下新的生活方式和消费理念的共情，催化了以健康高品质的燕麦奶为代表的风潮已愈演愈烈。目前，整个燕麦奶品类迎来本土品牌与国际品牌全力抗衡又共同向前的新阶段。在10月17日，以“麦进新食代”为主题的2021中国燕麦奶产业论坛上，与会嘉宾如此表示。

此次燕麦奶产业大会中，中国食品工业协会副秘书长徐坚表示，植物基时代已经来临。

根据天猫研究院发布的《2020植物蛋白饮料创新趋势》报告，2020年淘宝线上植物蛋白饮料市场增速高达800%，购买人数上升900%，在饮品市场成长中贡献了15.5%的份额。

本土消费时代，健康认知加速升级。植物基饮品的快速增长，也反映了消费者的需求进化：更加重视自我、存在健康焦虑、并且想进行社交表达。会上，凯度消费者指数副总监李化雪就中国饮品消费市场的趋势进行了进一步的解读。

凯度数据显示，在过去2年，越来越多的中国城市购买者关注“可持续化发展和环保问题”，希望食用更健康的食品饮料。什么是健康饮料？低糖/无糖、天然/纯净、有机成为排名前三的评判要素。如今，消费者对健康的成分与功能性有着更加细致的需求，例如清洁标签、提升免疫力、美容养生、情绪舒缓等。

“在健康认知升级的背景下，中国消费者对于本土品牌更加忠诚，其中，那些随时保持和新的生活方式与消费理念共情的品牌正蓄势待发。”李化雪表示。

国家公众营养改善项目指导委员会主任、中国大健康产业联盟执行主席于小冬认为，国民健康正遭遇因生态环境和食物成分变化带来的营养失衡挑战。为满足对食物美味的追求，一些食品以营养成分的较大损失为代价，过度加工，而科学膳食是实现营养平衡和免疫力调节最重要的途径。

大食品产业研究专家、食业头条CEO梁剑表示：“燕麦奶最早是‘牛奶+燕麦粒’的组合，后来发展到燕麦浆产品，现在则为真正的用燕麦酶解，不含一滴动物奶的燕麦奶。现如今的燕麦奶是植物蛋白的迭代升级，也是有可能引爆植物基市场的大赛道。燕麦奶为代表的植物基饮品是对传统食品工业的一场变革，也是全民消费饮食的一次革新。这项工业变革和消费革新需要技术创新的支持，也需要产品升级的迭代，需要渠道商业的赋能，更需要品牌企业的担当。”

无形策划公司创始人李鹏认为，更高品质、更低价格、更小需求是很多企业发展好的根本原因，其中更高品质是主干道。

纯澳燕麦奶创始人，叮当牛食品董事长石建军表示：“近两年，植物奶和植物酸奶在全球以惊人的投资布局速度，惊人的消费者接受度和惊人的步调一致性成为全球快消品行业罕见的热现象。”

石建军谈到，燕麦奶由于有原料的特殊性，对技术、装备、工艺、环境都有严苛的要求，比如说不加香精，麦香的风味怎么出来、不加糖也不代糖，甜味怎么出来、不加稳定剂，状态怎么均匀、不加防腐剂，如何常温保存、保质期以及剩料如何处理等等。以技术为核心竞争力，搭以品类风口与品质坚守，纯澳燕麦奶正迎来发展的关键期。关于未来发展规划，石建军表示：“目前，纯澳已经储备了燕麦咖啡、燕麦奶茶、燕麦酸奶等丰富的燕麦产品系列。同时，还研发了供应咖啡店、奶茶店、冰淇淋、烘培店应用的大包装燕麦原浆。未来将继续加大研发投入，深入无添加技术的开发，从更营养，更健康，更环保三个维度让更多国人喝上燕麦奶。”（记者 刘晓旭）