高振坤案再敲警钟

搞腐败没有后悔药

10月15日上午，北京市“以案为鉴、以案促改”警示教育大会召开。与会者集体观看了警示教育片《祸起萧墙——王小珂案警示录》和《自食其“药”——高振坤违纪违法案警示录》。其中，《自食其“药”》的主角高振坤，是北京同仁堂（集团）有限责任公司原总经理，本次大会召开前一天被通报“双开”。“再高明的制药人也做不出后悔药”，片尾的解说词振聋发聩，也引人深思。

警示片披露了高振坤违纪违法的全过程。他不仅牢牢把住豹骨、麝香、羚羊角、牛黄等濒危细料的采购权，利用供给和信息优势牟取私利达1500万余元，还将“自己人”以超常的提拔速度安插到重要岗位，试图将同仁堂打造成一个以自己为核心的“亲友就业基地”，并由妻子出任“地下组织部长”；2018年蜂蜜事件爆发后，面对新任集团董事长，高振坤夫妇刻意做坏业绩指标，甚至请来算命先生推算新领导的去留，以实现排除异己、宣示主权的目的。无视党纪国法，不仅大肆权力寻租，也严重破坏了企业的政治生态。

令人痛心的是，高振坤的腐败，更是直接抹黑了同仁堂的金字招牌。向来是中药领域首屈一指的品牌、有产品和药效担当之称的同仁堂，在高振坤任内屡次被曝出产品质量问题。身为“掌柜”的高振坤如此行事，自然会被下属效仿，也会被供应商围猎。大搞权钱交易，为他人在药材供应、合作经营等方面谋取利益，还能有多少心思为质量把关？“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”，同仁堂赖以成名并延续至今的古训，在高振坤们的心里，究竟还有没有分量？高振坤公开场合高喊“诚信和质量是做药人遵循的铁律”，可家里桌子上供奉着寺庙求来的开光摆件，旁边赫然摆放着几枚党徽。如此场景，用“双面人”都不足以形容他的荒诞。

落马的腐败分子中，有人靠山吃山，高振坤则是靠药吃药。只不过他吃的不是治疗身体疾病的良药，也不是能坚定理想信念的补药，而是喝下了戕害身心的腐败毒药。一旦喝下了腐败迷魂汤，就无药可救了。高振坤的出生日期，与党的生日同一天，他一直引以为豪，可他的所作所为，哪还有一点党性可言？在警示录中，高振坤对着镜头抹泪说：“最后自己却变成了这种贪婪、丑陋、无耻的样子。”“贪婪、丑陋、无耻”这六个字，是高振坤自画像，也是所有腐败分子的共同面目。

“谁砸同仁堂的品牌就砸谁的饭碗”，高振坤这句话曾被广泛引用。只是没想到，原来他就是那个带头砸同仁堂品牌的人，以亲身经历给这句话做了最好的注脚。腐败典型案例是最好的反面教材，其中的当事人是最好的反面教员。“以案为鉴、以案促改”，高振坤案再敲警钟，“再高明的制药人也做不出后悔药”，何况其他人？