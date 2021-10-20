海淀将建中小学生心理发展数据库

最近，海淀区教育科学研究院将与北京师范大学合作，面向小学五六年级、初高中全体学生以及小初高全体教师开展全面心理调查，为师生提供针对性的心理辅导与干预。同时，该区将建立中小学生心理发展数据库。

本月初，市教委发布《关于加强中小学生心理健康管理工作的通知》，明确各区要设立或依托相关专业机构，牵头负责组织区域内中小学开展心理健康测评工作，每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评，指导学校科学运用学生心理健康测评结果。

随后，海淀区启动了2021年度师生心理测评工作。海淀教科院相关负责人介绍，本次测评工作采用标准化问卷调查，全面评估师生心理健康状况，建立“一生一策”的心理成长档案。其中，学生测评旨在通过全面调查，建立中小学生心理发展数据库，客观了解中小学生的学习、生活状况，针对性地开展心理辅导与干预。

与往年相比，今年的测评对象增加了小初高全体教师。海淀区教委副主任吴谨说，“双减”背景下，教师的工作量持续增加，对老师的要求也在不断更新，“这对老师而言，是压力，也是调整的机会。师生共成长、共健康才是我们追求的目标。”她说，教师心理健康监测工作将全面了解、分析不同教师群体的心理健康状况，为教育决策提供信息、依据和建议，帮助教师了解自己，提醒教师主动参与各种心理调节活动，提升心理素养。