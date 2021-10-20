国内鸡蛋鸭肉一多半来自北京

18日，在第29届中国北京种业大会上，来自北京的农业企业和科研院所展示了农业育种最新创新成果。截至目前，本市蛋种鸡、樱桃谷鸭、北京鲟鱼等在全国的市场占比中均超过50%。也就是说，全国人民餐桌上的鸡蛋、鸭肉、鲟鱼，京味儿超一半。

百姓的一日三餐，离不开肉蛋奶，“京”字号畜禽品种领跑全国。尽管没有密集的养殖场，也没有大草原，但中国人餐桌上的鸡蛋一半源自北京的蛋鸡品种，全国奶牛六成“祖籍”是北京，北京的樱桃谷鸭占全国肉鸭市场60%以上，北京鲟鱼种苗年产量占全国产量70%以上。

蛋鸡“京红”“京粉”，市民可能并不熟悉，但大家一日三餐吃的鸡蛋，绝大多数都是它们的“后代”。“京红”“京粉”来自位于平谷区的华都峪口禽业有限责任公司，是企业拥有自主知识产权的蛋种鸡品种。发展至今，包括“京红”“京粉”在内的5个企业自育“京系”蛋鸡品种在全国市场占有率达到50%，助力蛋鸡率先成为打破国外垄断的高产畜禽品种。

华都峪口禽业成功培育的“沃德168”，是我国第一个具有自主知识产权的小型白羽肉鸡品种，现已累计推广5亿只。“沃德188”也即将通过审定，该品种将打破国外大型白羽肉鸡的垄断。目前，华都峪口禽业已经跻身世界三大蛋鸡育种公司之列，年制种量世界第一。

据介绍，北京市已经形成了以首农食品集团、顺鑫农业等龙头企业为代表的现代畜禽种业集团，建立了育种、养殖、加工、研发、销售于一体的产业链发展模式。其中，北京黑猪“黑6”品牌影响力和市场占有率位居同类产品前列；奶牛冻精产品市场占有率连续多年国内排名第一；“南口1号北京鸭”占据高端烤鸭种源市场95%以上；肉蛋兼用型黄羽鸡“北京油鸡”获得全国名特优新产品和国家地理标志农产品认定。