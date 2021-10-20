“医食照护”全面扶持 老年人家门口幸福养老

【现实挑战】北京市60周岁及以上的老年人口已达近430万，如何让老年人晚年生活有品质有温度？

【应对策略】助餐、照护、福利、驿站、就医……政府部门多方面给予政策扶持，老年人不用住进养老院，在家门口就可获取便利服务

老有所养是重大民生工程，也是党的十九大提出的改善民生“七有”中的重要内容。目前，北京市常住人口中，60周岁及以上的老年人口近430万。如何让晚年生活有品质、有温度，受到社会各界的广泛关注。助餐、照护、福利、驿站、就医……几个关键词带您感受本市老年人在家门口的幸福养老生活。

关键词1：养老助餐

让老年人在家门口就能吃到“暖心饭”，是本市民政部门一直努力的方向。

今年全市计划规范发展1000个养老助餐点，覆盖2000个社区，目前全市已发展养老助餐点967个。老年人不出社区，就能吃到荤素搭配、物美价廉的老年餐。养老助餐服务重点满足经济困难、失能失智等基本养老服务对象和高龄、独居老年人的助餐服务需求，同时兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。

本市在西城等区开展养老助餐服务体系建设试点，拓宽社会资本参与养老助餐体系建设渠道，试点建设“网络平台+驿站+第三方膳食营养评估+数据跟踪反馈”老年餐服务模式。同时，为扶持养老助餐点的发展，只要助餐点为老年人提供助餐服务，政府将按实际助餐人数给予一定的运营补贴。

关键词2：照护床位

目前，全市有养老床位12.8万张，其中包括567家养老机构运营的11.2万张床位，1089家社区养老服务驿站里的1.3万张短期托养床位，以及3500张养老家庭照护床位。

作为社区养老服务驿站的临时托养床位、养老机构的集中照料床位之外的“第三张床”，养老家庭照护床位对北京就近养老供给体系形成有效补充。养老家庭照护床位依托就近的养老服务机构，通过家庭适老化改造、信息化管理、专业化服务等方式，将养老服务机构的服务环境搬到老年人家中，将专业的照护服务送到老年人的床边，提升居家生活的失能、重残老年人的专业照料服务水平和生活质量。与机构床位相比，家庭照护床位没有床位费的成本压力，一定程度上也减轻了老年人家庭的经济负担。

关键词3：福利补贴

围绕“三失一高一独”等老年群体，本市完善多项为老服务补贴政策，统筹实施困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴等制度。去年，市区财政共投入“三项补贴”资金21亿元，惠及全市70多万老年人。

同时，进一步扩大养老助残卡的社会优待范围，依托“北京通—养老助残卡”，将60至64周岁常住老年人口纳为免费乘公交、逛公园等优待服务对象。

北京还进一步健全长期护理保障制度，加快推进石景山区长期护理保险试点，力争在年底形成可复制、可推广的本市“1+1+N”的长期护理保险制度体系。

关键词4：驿站服务

目前，本市已经建成并运营的社区养老服务驿站有1089家，作为老年人的养老顾问和养老管家，主动发现归集老年人的需求和诉求，有效连接政府政策和市场服务，累计为居家老年人提供居家服务900多万人次，受到老年人的普遍欢迎。

今年，本市民政部门为社区养老服务驿站出台三个清单，第一个是基本养老服务清单，为基本养老服务对象（城乡特困老年人等托底保障群体；低保或低收入家庭失能、失智、高龄老年人等困境保障群体；失能、失智、重度残疾、计划生育特殊家庭老年人等重点保障群体）提供巡视探访、养老顾问等基本养老服务，由政府付费；第二个是普惠型服务清单，为老年人提供助餐、助浴、助洁、助医等服务，驿站可低偿收费，老年人仅需支付部分费用；第三个是市场服务清单，只要是为老年人服务，且不违反驿站管理负面清单，都可以开展，按市场定价收费。

为让养老服务更加精准，今年本市社区养老服务驿站以《服务承诺书》等形式将“三个清单”发放到每个基本养老服务对象家庭，主动送上联系电话，形成一个“闭环”，确保责任片区内每位基本养老服务对象有人管，服务需求能快速响应。

明年1月1日开始，本市将对基本养老服务是否得到落实进行督导和检查。

关键词5：便利就医

助医问题同样是养老关注点。北京印发《关于开展社区养老服务驿站建设的意见》，将健康指导作为驿站基本功能，鼓励具备条件的驿站同步设置社区护理站；不具备条件的，依托周边社区卫生服务机构开展健康服务。同时，制定《社区养老服务驿站设施设计和服务标准（试行）》，要求驿站与社区卫生服务中心（站）建立衔接机制，在挂号、就诊、取药、综合诊疗、转诊等方面为老年人就医提供便利。

此外，在养老家庭照护床位功能里加载医疗服务。将享受家庭照护床位老年人纳入家庭医生签约范围，提供免费建立健康档案、免费体检、预约转诊、开具长处方等服务；符合家庭病床条件的，还可申请开设家庭病床，发生的医疗服务费用纳入医保实时结算。

文/付佳 摄影/任晓宇