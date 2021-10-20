近期绿叶菜为何“身价高”

菠菜15元/斤、娃娃菜14元/斤、油麦菜15元/斤……记者走访各大商超发现，绿叶菜价格上涨明显，每斤价格普遍超过10元。

叶菜价格为什么上涨

为何近期叶菜价格上涨明显？新发地统计部负责人刘通分析，价格上涨的原因主要是前期连续降雨造成的后续影响。

据介绍，异常天气对蔬菜价格的影响既有当期的，也有后续的。当期的影响主要表现在异常天气对蔬菜的采收、分选、运输造成的影响，后续的影响主要表现在异常天气对蔬菜生长造成的影响，易造成蔬菜生长速度放缓、冻害、浸泡、物理损伤。市民近期感受到的叶菜价格上涨，就是后续影响的表现。前期连续降雨使得一些地方的蔬菜因为被浸泡而出现烂根、烂心损伤，导致蔬菜失去了商品属性，有的直接烂在了地里，没有办法复壮而被废弃。

以菠菜举例。受异常天气影响，山东聊城露地生产的菠菜被浸泡，烂在了地里，安排农户补种已经来不及了，只能依靠后续大棚生产的菠菜来保障供应，但是大棚菠菜还需要一段时间才能上市。目前，只有辽宁有少量大棚菠菜可以上市，导致北京市场的菠菜价格蹿高。

此外，北京延庆、通州、顺义以及河北廊坊的团生菜前期被雨水浸泡，菜心出现腐烂，产量锐减。河北廊坊、唐山的韭菜受淹，新发地市场的商户从广东湛江徐闻县向北京调运韭菜，每天几个货柜的收购，也拉高了当地地头价格。

萝卜土豆价格都不贵

随着天气影响减弱，蔬菜供应紧张局面有望得到缓解。据专家介绍，11月上旬，山东、辽宁大棚蔬菜部分可以上市，南方蔬菜也可以逐渐形成批量上市条件，蔬菜供应偏紧的状况会逐渐得到扭转。

绿叶菜价格贵了，还有哪些平价蔬菜可供市民选择？记者了解到，目前正是大白菜大量上市的季节，目前在售的大白菜都来自辽宁，预计随着河北和北京产的大白菜在霜降后陆续上市，价格还会下调。除了绿叶菜，市民还有其他选择，土豆、冬瓜、胡萝卜、地瓜的价格都不贵，姜的价格也便宜，往年都是6元/斤上下，今年是3元/斤左右。

记者也从超市发了解到，为保障蔬菜供应，旗下门店每天都会公示10种平价菜，基本都是大众菜，种类也会定期进行调整。 本报记者 马婧