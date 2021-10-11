山西极端性强降水从何而来？

连日来，山西暴雨牵动着全国人民的心。印象中，一直缺水的山西却遭遇历史罕见极端强降水侵袭，多地水库河流超警，让人莫名惊诧。这场雨到底从何而来，强度有多大？就上述问题，记者采访了山西省气象台首席预报员王洪霞，请她来一一解读。

多个站点破极值 降水量是10月常年月平均量3倍以上

“近期山西降雨属于一次异常的极端性强降水过程，具有累计雨量大、持续时间长、极端性突出等特点。”王洪霞说，过程前期降水伴有雷电和强对流天气、后期气温剧烈下降并持续走低，造成影响大、范围广。

王洪霞介绍，据统计，山西省降水主要出现在每年的6月—9月，10月份全省月平均降水量仅为31.1毫米。本次降水过程山西平均降水量达119.5毫米，是10月常年月平均降水量的3倍以上，多个站点数据破建站以来的同期历史极值。

降水持续时间长，本次过程从10月2日23时开始，降水持续4天，至6日23时结束，最强降水时段出现在4日到5日，山西中部连续两天出现区域性暴雨。

累计雨量大，10月2日20时至7日08时，山西省平均降水量达119.5毫米，太原市平均降水量185.6毫米，全省有18个县（市、区）降水超过200毫米，有51个县（市、区）降水在100—200毫米之间，累计降水量最大为285.2毫米。

降水极端性突出，本次强降水过程中，山西全省共59个国家气象观测站日降水量突破建站以来同期历史极值，63个国家气象观测站过程累计降水量超过同期历史极值。

多种因素导致暴雨

很多人奇怪，暴雨到底从何而来？

王洪霞分析，一是大气环流形势稳定。异常偏强的西太平洋副热带高压先西伸北抬后稳定维持在黄淮地区，与西风带低值系统在山西形成稳定的东高西低的环流形势，有利于山西出现长时间降水天气。

二是水汽条件充沛。副热带高压西侧的偏南气流和低层西南急流将南海和孟加拉湾的水汽向北经过西南地区源源不断地输送到山西中南部地区，为山西持续降水提供了充沛的水汽来源。

三是低层抬升条件长时间维持。在稳定的天气形势下，低层切变线辐合系统长时间维持和降水回波反复经过山西中部，叠加山西吕梁山、太行山复杂地形对偏东气流降水增幅作用，导致山西省中部及临汾北部地区极端强降水的出现。

王洪霞表示，入汛以来，山西整体降水量分布呈南多北少。截至目前，全省平均累计降水量为581.8毫米，较常年同期（342.6毫米）偏多7成。其中，北部地区平均累计降水量接近常年同期，南部地区平均累计降水量较常年同期偏多1倍以上，晋城市平均累计降水量最大，为1011.8毫米，较常年同期（398毫米）偏多1.54倍。

王洪霞提醒，近期强降水引发的次生灾害较大，主要为山洪和地质灾害以及房屋倒塌，灾害较分散。河流方面出现局部险情，防汛压力较大。（付丽丽）