国民视觉健康高峰论坛召开 科技赋能眼健康备受瞩目

9月16日，由人民网主办的第三届国民视觉健康高峰论坛在北京举行。本次论坛聚焦我国眼健康事业核心问题，邀请多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表参加会议。

作为科技企业代表的大力智能应邀出席论坛，在主题为“科技赋能 促我国眼健康事业高速高质发展”的圆桌对话中，大力智能光健康实验室首席科学家付苓博士从科技创新赋能眼健康发展主题出发，就科技创新对眼健康发展的意义、如何通过大数据和科技提升眼疾防控效率、现代科技助力眼健康管理发展趋势等问题发表了观点，并与各界同仁展开讨论。

付苓博士（右一）参与圆桌对话。受访者供图

“有的学校会通过改造灯具，最大限度地保护孩子们的眼睛。在家里，部分家长即使有很强的眼健康保护意识，但能做到的事情非常有限。我们公司就是从这一点入手，帮助家长保护孩子们的视力健康。”付苓表示，大力智能将持续致力于用科技赋能教育，为保护视觉健康提供高效的解决方案。

在眼健康管理中，大到构建完善的眼健康知识管理体系，小到个人的个性化健康管理体系，都离不开大数据的收集和利用。付苓在分享大力智能的科研成果时提到，该公司已与国内外科研机构合作，建立了数据模型，来研究影响孩子视力发展以及近视发生的因素，以便制定针对性的解决方案来保护视觉健康。

付苓还提出，除用科技手段辅助眼疾防控外，当下重要的是在全民范围内树立保护视力健康的意识。她希望家长及社会各界人士都树立保护孩子视力的意识，定期带孩子检查，发生问题及时到医院接受治疗。