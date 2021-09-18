低糖月饼致腹泻？营养专家揭秘“健康月饼”真相

人民网北京9月18日电 （记者崔元苑）近期，有媒体报道称，知乎月饼疑似因代工厂用麦芽糖醇代糖过多，导致一些食客出现腹泻。麦芽糖醇在很多食品的配料表中都可以看到，为什么会出现食用后腹泻的情况？用糖醇替代蔗糖制作的低糖、无糖月饼还能吃吗？带着这些疑问，人民网记者邀请营养专家，为消费者揭秘“健康月饼”真相！

麦芽糖醇为啥能减糖？

北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼介绍，麦芽糖醇属于多元糖醇的一种，可以替代蔗糖添加到食品中，增加食品的甜味。

“但和蔗糖不同的是，麦芽糖醇提供的能量只是蔗糖的1/10，且不会快速升高血糖，因此，麦芽糖醇是糖尿病人群可以食用的甜味剂。”魏帼说，同时，麦芽糖醇不易被微生物分解成酸，具有一定的抗龋齿作用。如麦芽糖醇和脂肪同时被摄入，还可以防止人体脂肪堆积，所以，肥胖人群和儿童也可以用它当做甜味剂。

摄入麦芽糖醇会腹泻是真的吗？

“糖醇不会在胃内分解，而是直接进入肠道。糖醇进入肠道后，一部分被肠道细菌利用而产气，进而出现腹胀、肠鸣的情况，严重的还会出现腹泻。”魏帼解释，这些反应其实是正常的，只要不过多进食，大多数人不会出现腹泻的问题。糖醇中的麦芽糖醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇、甘露醇、赤藓醇、异麦芽酮糖醇等已被多个国家广泛应用，是国际公认的蔗糖替代物。

注册营养师、中国好营养科普达人于良也表示，麦芽糖醇作为一种甜味剂，是有使用范围的，并不能像蔗糖一样相对无限制地使用。

“人体对麦芽糖醇的最高可耐受量为20g左右，如果超过20g，就容易出现渗透性腹泻的情况。因此，麦芽糖醇在食品中使用时一定要加以注意。”于良称。

魏帼介绍，有研究显示，麦芽糖醇的摄入量在0.3g/Kg时，不会产生腹泻的情况，但具体摄入量和食物中添加的糖醇剂量、进食量有关，所以有些国家对含糖醇和低聚糖的保健食品标签要求注明“过多食用会导致腹泻”。

魏帼建议，糖醇类的进食量应控制在每天20g以内，儿童则控制在10g以内。

“无蔗糖”等于“无糖”吗？

“当然不是！对于无糖点心类食品，其本身含有的淀粉，严格意义上讲也算糖类。无蔗糖只是不额外添加蔗糖而已。”魏帼称。

于良也表示，无蔗糖不等于无糖，无蔗糖食品有时也是有甜味的，因为，食品里面使用了一些代糖产品、甜味剂或非蔗糖的其他糖类，因此，要读懂食物的配料表，了解其背后的秘密。

中秋临近，各种打着低糖、无糖概念的月饼开始热销。对此，专家建议公众应该保持理性认知，掌握科学的食用方法。

于良提醒广大消费者，真正意义上的无糖是不存在的！低糖月饼是减少了蔗糖的使用量或是用甜味剂来代替蔗糖，无糖月饼只是在月饼中没有添加蔗糖，而不管是低糖还是无糖，月饼皮本身就是糖类。

“除了额外添加的糖分之外，月饼中还含有淀粉和脂肪，尤其是蛋黄月饼或肉馅月饼，脂肪的含量更高。所以，就算是低糖或无糖的月饼，也不能敞开吃。”魏帼强调。

如何选购适合自己的月饼？

那么，消费者应该如何挑选适合自己的月饼呢？魏帼介绍，一是参照配料表，看清月饼中添加的甜味剂是什么，如果是安赛蜜、甜蜜素等合成甜味剂，不建议2岁以内的幼儿进食，如果是阿斯巴甜等蛋白糖，患有苯丙酮尿症的孩子及2岁以内的孩子不能吃，如果添加的是低聚果糖或糖醇类，容易腹泻的人群需要控制食用量。

二是参照营养成分表，选择同样重量下能量较低的。

三是选择单个重量较轻的月饼，更有利于控制进食量。

于良提醒，在选购时，一定要阅读食品包装上的营养标签，了解成分和原料，做到心中有数。如有疑惑的地方，可以咨询相关人士后再购买，不要购买没有明确厂商或来源不明的月饼。

从营养健康的角度来讲，月饼终究属于高油、高糖、高能量的三高食品。魏帼建议，消费者应根据自己的实际情况，参照食品外包装上的营养成分表、配料表，合理选择及进食。吃月饼时，要掌握三个原则：少进食，食用量控制在每天25-50g；合理搭配，与粗粮、蔬菜、大豆、奶类搭配食用更健康；适当运动，比如快走30分钟，消耗的能量大概相当于一块50g的月饼所提供的能量。

“月饼的高糖、高油可导致身体能量过剩，引起非常高的血糖反应。有血糖和体重问题的朋友大量食用，会对健康不利。因此，在节日里品尝一下即可，千万不要无限量地吃。”于良建议。