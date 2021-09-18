君乐宝获全国群众体育先进单位称号

9月16日，2017-2020年度全国群众体育先进表彰活动在西安召开。君乐宝乳业集团荣获“全国群众体育先进单位”称号并受表彰。

君乐宝相关负责人介绍，目前，君乐宝赞助石家庄、衡水、秦皇岛等地马拉松赛事已超50多场次。君乐宝通过加大全民健身场地设施供给、健全完善体协组织、开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平等举措，构建了一套健身公共服务体系，将全民健身与全民健康深度融合。

为传递健康理念、倡导健康生活方式，君乐宝通过研发创新打造多品类布局，推出明星产品，引领乳制品营养、口感全面升级，倡导国民多喝奶、喝好奶，为健康中国保驾护航。

为弘扬体育精神，推动全民健身向更高质量发展，君乐宝开展“牛奶的行走”大型公益活动，以“牛奶+运动”的方式，在奉献爱心的同时倡导积极健康的生活方式。活动开展以来，累计捐赠20余万提优质学生奶，惠及河北、河南、青海、北京等多个省市120余所学校6万名学生。