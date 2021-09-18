诊病 这些影像检查最常用

▌首都医科大学宣武医院 李美玲 安彦虹

体检时，影像科检查少不了；当某个部位不舒服时，影像检查也常常是首选，但超声、CT、X线、MRI……影像检查种类繁多，有时还会交叉，到底应该选哪项检查？其实不同部位的疾病在检查确诊时都有最优选择。

头颈部位

■CT检查：脑部疾病首选。CT检查可发现大部分脑部疾病，包括先天性脑发育颅内异常、脑肿瘤、脑血管病、颅脑外伤等。但对于某些脑变性疾病，垂体微腺瘤、小转移瘤等较小病变，以及椎管内（包括脊髓）的各类疾病，CT的价值较为有限。

■MRI（磁共振成像）：CT的补充。MRI可作为急性脑梗死、脑转移瘤等的首选检查，是CT检查的重要补充；CT检查不出的椎管内疾病，MRI是首选检查技术。

■血管超声：血管检查首选。可观察血管壁是否光滑、内膜增厚程度及斑块等，但急性脑血管病的诊断仍首选颅脑CT检查，以诊断有无脑出血；排除脑出血后，可选择MRI诊断有无新发脑梗死。

骨骼系统

■X线：骨骼、关节疾病首选。由于不少骨骼、关节疾病，比如炎症和肿瘤早期，X线表现比病理改变、临床症状出现得晚，初次检查可能为阴性，需定期复查或进一步进行CT、MRI检查。

■CT检查：区分软组织疾病。CT是骨骼、关节、软组织疾病的另一项重要检查，更易区分松质骨和皮质骨破坏、死骨、钙化、骨化等病变。

■MRI：优于CT检查。由于软组织中的肌肉、血管、神经和关节囊等组织间密度差别不大，X光片无法分辨，而MRI明显优于X光片、CT。因此，怀疑肿瘤、坏死、出血和水肿等情况时，优选MRI。

胸部器官

■心脏彩超：擅长观察结构病变。心脏彩超可实时、动态显示心脏结构和运动状况，并进行分析，了解心脏状况，但难以清晰显示冠状动脉。

■CTA（冠状动脉CT血管造影）：诊断冠心病。作为一种有创技术，冠状动脉造影是诊断冠心病的金标准，可观察冠状动脉管壁的软斑块和钙化，以及冠状动脉的狭窄范围、程度，同时提供治疗方案。

肺部器官

■X线：肺部检查。小于40岁人群的常规体检、一般性呼吸系统疾病或术前常规检查，首选X线检查。但肺部组织易重叠、遮挡，X线放射剂量小、密度分辨率低，难以发现某些肺部小病变或病变细节，易导致漏诊。

■CT检查：结节、肿瘤相关。如果X线发现异常，需进一步进行胸部CT检查；肺小结节复查、肺癌高发人群筛查、发现转移瘤后寻找肺原发灶、肺癌患者需进行分期等情况，可首选胸部CT检查，以提供更丰富的病变信息。

消化管道

■胃镜、肠镜：消化道疾病诊断金标准。对于食管、胃、肠等消化道疾病，胃镜、肠镜等内窥镜检查是诊断金标准。

■X线：急腹症。X线是消化道引起急腹症的首选检查，可快速诊断，但难以判断病因。

■CT检查：消化道肿瘤。CT检查扫描速度快，胃肠道蠕动干扰较小，可清晰显示消化道管壁、管腔外以及周围器官结构，可为消化道肿瘤分期、急腹症、肠系膜病变等疾病提供更多信息。

腹部器官

■超声：肝、胰和脾属于实质性器官，胆道系统则属空腔脏器，检查这些地方的病变，超声是较常用的设备之一。超声可准确区分囊性、实性病变；增强超声检查可在一定程度上反映病变的血供情况；彩色多普勒超声可观察病灶内和周围区域血管内的血流速度与方向。超声的缺点是，判断病灶血供、定性诊断不甚准确，较难发现直径＜1厘米的病灶。

■CT或MRI检查：如果超声发现胰腺异常，需再作CT或MRI检查，以明确病变性质、范围和继发性改变。

泌尿系统

■超声：结石检出率高。超声可发现并诊断大多数泌尿系统病变，对结石的检出率很高，但难以诊断较小病变（小结石或小肿瘤等）、不伴有梗阻的输尿管病变。

■CT：最主要、最常用。CT平扫是泌尿系统影像检查最常用的方法，可显示泌尿系统病变的形态、密度、位置；CT多期增强可进一步确定病变范围和数目，发现、诊断先天发育异常、肿瘤、炎症、外伤、移植肾评估等大多数病变。