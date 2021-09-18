北京惠民文化消费季来了

今天上午，第九届北京惠民文化消费季围绕“悦享文化 智惠生活”主题，举办系列活动推介会。798 Youngdays园游会、美后肆时四合院艺术节、刘慈欣科幻漫画宇宙沉浸展等重点活动在现场进行了集中推介。

四大品牌活动贯穿消费季

9月至11月期间，第九届北京惠民文化消费季将着力打造“四大自主品牌+六大市场板块”的活动体系。其中，“北京文化消费品牌周”“北京文化消费季品牌榜”“云享精彩文化生活节”和“文化消费智库研讨会”四大品牌活动将形成一条主线，贯穿文化消费季活动始终；“数智创新、国潮风尚、书香悦文、汇声汇影、演艺飨宴、畅玩优游”六大板块、300余项市场活动串联其间，将共同点亮金秋北京文化消费的炫美图景。

推出三新文化消费活动

本届文化消费季不仅带来大戏看北京、全民阅读惠、电影展映周等演出、图书、电影等领域的系列精品活动，还将推出一批新业态、新模式、新载体的文化消费活动。798艺术区的“十一园游会”、“潮流艺术市集”等将通过新机制、新玩法、新体验，带着消费者深入感受艺术魅力；四合院艺术节立足“在小院里看大北京”，为传统民居赋予丰富文化内涵，打造融入街市日常的文化殿堂；刘慈欣科幻漫画宇宙沉浸展会将在多媒体互动、5G、VR等技术助力下，依托强IP的造势赋能以及大胆创新跨界，让消费者实现遨游太空的梦想，零距离感受地球与木星擦肩而过的震撼，深切体验人类想象力的伟大与科技发展带来的无限可能。

每周消费体验各不相同

“月月有亮点，周周有惊喜”，本届文化消费季每周都将为消费者带来不同的体验。在即将到来的中秋小长假期间，消费季将在9月19日上线“云享京彩文化生活节”，携手抖音、京东等电商平台和社交媒体，联合前门、798、中粮祥云小镇、天桥艺术中心等重点商圈和文化空间，推出阅读品鉴、精品展演、文创市集、汉服游园、户外艺术等一系列精彩活动，奉上一场线上与线下联动、传统与现代共生的文化消费盛宴。

小提示

广大市民游客通过关注北京惠民文化消费季官方订阅号、添加“京彩culture+”官方小程序，搜索文化消费季官方专题，就可以获得最新最全的活动信息，解锁最有意思的玩法。本报记者 李俐