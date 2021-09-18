北京建千余电子围栏引导骑行人“停车入位”

为助力2022年北京冬奥，营造绿色畅通文明的交通环境，9月起，市交通委将开展2021“牵手文明 绿色同行”系列活动，进一步倡导市民绿色出行、文明出行。昨天，“牵手文明 绿色同行”系列活动首场“强管理 展新貌 迎冬奥”主题活动在首钢滑雪大跳台举办。

今年以来，本市累计骑行量已达5.54亿人次，日均骑行量229.3万人次，同比增长51.42%，仅9月10日骑行量就达465万人次，创历史新高。与此同时，共享单车不规范停放问题成为交通治理的一大难题。为此，市交通委不断加强行业监管，通过设定共享单车禁停区、实施“电子围栏”监测管理等方式，引导骑行人“停车入位”。据市交通委相关负责人介绍，全市已经建成1181个电子围栏监测停放区，主要设置在轨道交通站点和重点商圈周边，同时加强行业监管，通过设定共享单车禁停区、实施“电子围栏”监测管理等方式，引导骑行人“停车入位”。今年以来，针对单车企业违规投放车辆等行为，本市已经作出23次行政处罚。公安交管部门也将加大针对骑行人违规停放和运营企业违规行为的查处力度，做好冬奥交通各项保障工作。

活动现场，美团、哈啰、青桔三家共享单车企业共同承诺，强化企业责任，积极配合政府监督管理，合理规划投放，落实车辆停放管理责任，进一步提升服务质量，引导用户文明规范有序停放。今年以来，三家企业共出动运维人员38.4万余人次、运维保障车辆35.7万余车次，日均调度清理车辆9.9万余车次，车辆日周转率达2.5次/车，较去年同期提升35%。

为鼓励市民更多乘坐公共交通出行，在9月至12月期间，支付宝将开展“绿色出行‘码’上有礼”公益活动。每月22日至28日，市民通过支付宝乘车码乘坐公共交通时，可在活动主页领取绿色出行礼包，获取乘车优惠。市交通委向广大市民和共享单车企业发出倡议，呼吁广大市民争做绿色出行的参与者，短距离出行时优先选择步行、骑行等慢行交通方式，骑行时遵守交通秩序、文明骑行、规范停放；呼吁各运营企业做环境秩序的维护者，加强联动配合、加大运维力度。同时呼吁各界人士争做文明风尚的传播者，及时劝阻乱停乱放等行为，共同维护文明和谐的交通环境。9月内，市交通委还将举办两场无车日主题活动及丰富多彩的线上活动，向广大市民发出绿色出行倡议，鼓励市民文明出行、绿色出行，骑行规范停放、随手做志愿，营造首都和谐、友好的交通出行环境。（记者 李宁）