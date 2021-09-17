我国食管癌研究成果登上国际医学期刊JAMA

美国当地时间2021年9月14日，由中山大学肿瘤防治中心徐瑞华牵头的ESCORT-1st研究：卡瑞利珠单抗联合紫杉醇和顺铂用于晚期食管癌一线治疗的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床研究成果荣登《美国医学会杂志》（The Journal of the American Medical Association, JAMA）。

据中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授介绍，ESCORT-1st研究是专门针对于中国食管癌患者设计的临床研究，该研究在我国60多家中心同步开展，共纳入596例晚期食管鳞癌患者，按照1:1随机入组，来评估卡瑞利珠单抗联合化疗对比化疗用于未经治疗的晚期或转移性食管鳞癌患者的有效性和安全性。研究结果显示：卡瑞利珠单抗取得了目前晚期食管癌一线治疗领域总生存时间15.4个月的成果。

此外，作为中国自主原研的免疫检查点抑制剂卡瑞利珠单抗，除在食管癌领域取得很好的疗效外，在其它肿瘤治疗上也具有显著优势。同时，也成为目前覆盖瘤种较多的国产免疫检查点抑制剂，并被纳入国家医保目录。