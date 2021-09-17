第六届中国血管大会在京开幕

9月16日，第六届中国血管大会（CVC2021）在中国医学科学院阜外医院开幕，并实时通过多元互联网平台直播。

本届大会由国家心血管病中心、《中国循环杂志》社、北京楷祺心血管公益基金会主办；中国医学科学院阜外医院和国家心血管病专家委员会血管外科专业委员会承办；协办单位有华中阜外医院、云南省阜外心血管病医院和中国医学科学院阜外医院深圳医院。

会议现场（中国医学科学院阜外医院提供）

据介绍，从2016年至2021年，中国血管大会已历五届。本届大会全方位展示顶尖技术，并通过多维度、深层次、高水平的解读和讲演，打开前沿视野。大会通过多元便捷的线上平台，展示中国血管疾病诊疗的技术水准。会议通过团队手术演示，为各级医院提供生动教材。大会不仅通过多维互联网平台实时呈现精彩学术内容，而且致力于搭建国际合作的桥梁，广邀国际血管疾病领域专家学者与会。共有来自30个国家和地区的55名海外专家参会。

随着我国科研技术水平的不断提高，国产血管器械的研发和应用蓬勃发展，“中国创造”在海内外推广应用已硕果累累——科技落地，患者获益。本届大会为此提供着广阔的展示平台，助力医工融合，助推“中国创造”。