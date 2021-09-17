国家医保局再曝光10例骗保案件 涉及过度治疗、大处方等多个问题

人民网北京9月17日电 （记者崔元苑）日前，国家医保局再曝光10例医院骗保及通过不合理用药、不合理收费、串换诊疗项目、过度治疗、假住院等方式违规结算医保基金行为的案例。

据了解，今年以来，国家医保局已分批曝光了49起案例，其中涉多家医院、参保人欺诈骗保案。

10例案例共涉医保基金9151172.2元

在本批曝光的10例案例中，共涉及医保基金9151172.2元，其中，河南省郑州市第六人民医院、内蒙古自治区赤峰市医院、河北省廊坊市中医医院、广西壮族自治区钦州市中医医院、吉林省辽源市祥瑞老年康复医院3家医院涉及医保基金均超百万。

河北省廊坊市中医医院为本批曝光案例中涉及金额最高的医院。据国家医保局公开信息，2020年8月，河北省廊坊市开展医保医疗领域专项整治检查时发现，廊坊市中医医院王某某、张某某、李某某等9名医师存在违规开具“大处方”，门诊处方中有为女性患者开具治疗前列腺癌药品等违规行为，涉及医保基金2017176.16元。

涉及手术耗材“套标”、过度治疗等多个违规行为

在曝光的案件中，郑州市第六人民医院存在椎弓根螺钉使用手术记录与实际植入不符的问题，通过手术耗材“套标”造成医保基金损失；内蒙古自治区赤峰市医院、广西壮族自治区钦州市中医医院、安徽省淮南市东方医院集团凤凰医院存在串换诊疗项目收费、过度检查、过度治疗等违规行为，造成医保基金损失；浙江省台州市第一人民医院、吉林省辽源市祥瑞老年康复医院、辽宁省大连市众心堂中医医院则存在挂床住院、分解住院、降低入院标准等违规行为，造成医保基金损失。

对涉嫌构成犯罪人员采取强制措施

据国家医保局公开信息，对于涉案医生、科室、医院均进行了取消、暂停医保服务支付资格、医保基金结算，暂停执业的处罚。涉案医院也被约谈、媒体曝光、责令限期整改。

河南省郑州市第六人民医院骗保案中，目前，郑州市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组已对该院骨科主任陈某某、医学装备科科长雷某某予以立案审查（调查）；郑州市公安局二七分局已对该线索立案侦办；损失的医保基金已全部退回，5倍罚款已全部执行完毕。河北省廊坊市中医医院违规开具“大处方”案中，线索已移交当地公安机关，廊坊市公安机关对涉嫌构成犯罪的5人采取强制措施。