乐见月饼“轻装上阵”

中秋佳节临近，月饼作为应节食品纷纷上市。今年市场上出现了多口味、简包装的轻装月饼，这种走亲民路线的月饼颇受市民青睐。往年一些五花八门的馅料开始减少，传统的五仁月饼、蛋黄月饼、豆沙月饼开始回归，受到越来越多消费者的欢迎。

月饼“轻装上阵”，备受消费者青睐，这无疑是一件好事。曾几何时，月饼作为传统节令食品，其在口味上越来越独特、求新求奇，在外观和包装上也极尽奢华。这样的月饼，不但价格昂贵，超出了多数消费者的心理预期，而且会带来其他负面影响，比如造成包装资源的大量浪费、助长社会的不正之风等。

轻装月饼追求包装上的朴素简约，很多商家也摸准了现在消费者的心理，消费者在平时也有各种点心可以吃的情况下，不会购买大量的月饼，所以在轻装月饼礼盒里，会搭配各种馅料的月饼，以满足消费者买一盒月饼、尝多种口味的需求，受到消费者的欢迎。

月饼终究是用来吃的，即便在中秋佳节，它也会被作为馈赠亲朋好友的礼品，但是其节令美食的性质并不会改变，所以注重内在的轻装月饼，无疑更加接近节日美食的本质，也更符合传统节日的内涵。轻装月饼走俏，是消费者的消费选择影响市场的生动案例，也是消费者和市场形成良性互动，最终带动消费市场、月饼生产企业和营销商家共同走向良性循环的生动案例。这样的新气象值得肯定。(苑广阔)