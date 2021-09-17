“门票经济”是死胡同

日前，国家发展改革委办公厅下发通知，决定于2021年9月至10月在全国范围内开展降低重点国有景区门票价格“回头看”工作。通知指出，重点在景区门票价格形成机制是否完善、门票价格是否切实降低、配套服务价格是否合理、门票价格减免政策是否执行到位等方面开展“回头看”。

近些年，不少旅游景区“涨”声一片。景区门票价格偏高、涨价幅度偏大，让不少游客直呼“吃不消”。2018年以来，国家发展改革委出台了关于降低重点国有景区门票价格指导意见等一系列文件，各地景区积极落实，让利于民。但个别地方仍存在部分国有景区门票价格偏高、配套服务价格不合理，以及强制捆绑消费、门票明降暗涨等现象。

就景点长远健康发展而言，单纯依赖“门票经济”，而在开拓市场、提升产品服务和转型发展上无所作为，容易受市场规律作用进入价格高、游客少的“死胡同”。有关部门对降低重点国有景区门票价格“回头看”，并不是要降低景区的收入，而是倒逼景区实现由单纯依赖门票向综合产业经济转变。事实证明，有不少景区发展“旅游+”，坚持旅游与体育、养生、休闲等各产业的融合，丰富景区的食、住、行、游、购、娱等产业要素，提升了景区文化内涵和品质，通过吸引游客、留住游客增加了收入。

降低景区门票价格是硬要求，各景区要严格落实，不应搞变通、打“擦边球”。有关部门对“回头看”要真看、真查、真改，建立问题台账，整改督导机制工作，对于不按规定执行政府定价、擅自增设收费项目、捆绑销售、不执行优惠政策、随意涨价等违法违规行为，要及时采取措施，依法严厉处理，切实维护旅游市场价格秩序。(钱立功)