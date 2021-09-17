京深海鲜市场大闸蟹商户须公示产地、价格和电话

中秋佳节将至，大闸蟹陆续开湖上市。北京青年报记者从丰台区市场监管局获悉，为解决商标侵权、公示信息不全、产地溯源难等问题，今年，京深海鲜市场内将推行“大闸蟹规范经营指引”和销售企业信息公示制度，该项新举措覆盖市场内28家大闸蟹批发商户。

昨天上午，北青报记者跟随丰台区市场监管局执法人员来到京深海鲜批发市场进行现场检查。执法人员现场随机来到一处经营摊位对其进货查验、索证索票等制度落实情况进行了现场检查。北青报记者发现，这家摊位的玻璃门上贴着一块信息公示牌，产地为江苏昆山，价格为50元到260元，并且有商户的销售凭证。

丰台区市场监督管理局食品市场科王昆副科长介绍，销售凭证上印有商户的基本信息、公司名称和电话等，这次要求每个批发商户将销售凭证进行公示，也是对大闸蟹市场加强监督的一种举措。同时，也提醒广大消费者，在购买和食用大闸蟹时要注意选择正规渠道，索要发票或收据，如发现或遇到食品安全问题，可联系当地市场监管部门投诉举报。（记者 王薇）