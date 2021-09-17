保证两节供应 “托稳”京城菜篮子 新发地菜价比去年同期降15%

“两节”来临，北京青年报记者9月16日走访北京新发地市场了解到，市场上果蔬、肉类货源充足，品类丰富，确保节日期间农产品供应，满足消费者的节日需求。最近两个月，蔬菜价格受到外地强降雨的影响比前期有所上涨，但是整体价格明显低于去年同期。

金秋9月，苹果、梨、柑橘、葡萄、猕猴桃、冬枣都在大量上市或者即将进入上市高峰期，北京新发地市场上各类水果价格稳定，供求关系处于动态基本平衡的状态。部分水果商户还通过每天三次直播的方式扩大销售范围。据新发地董事长张玉玺介绍，目前新发地市场各类水果的上市量比去年同期增加的幅度在20%至30%之间，9月15日水果上市量为1.2万吨。各类水果的价格保持基本稳定，其中石榴的价格比去年同期下降了32%，苹果的价格比去年同期下降了30%，柑橘、芒果的价格同比下降了3%左右。

北青报记者了解到，最近两个月，蔬菜价格受到外地强降雨的影响比前期有所上涨，但是整体价格明显低于去年同期。9月15日新发地市场蔬菜上市量1.9万吨，加权平均价是2.34元/公斤，与9月1日的价格持平，比7月14日的2.08元/斤上涨了12.5%，但是比去年同期（9月14日）的2.77元/公斤下降15.52%。8-9月份蔬菜的价格整体高于6-7月份，但是较大幅度低于去年同期。张玉玺介绍，目前从河北中南部、山东等产地反馈回来的信息表明，尽管夏季的强降雨及连续降雨天气对当地蔬菜的定植造成一些影响，但是总体上没有形成灾害性天气，对蔬菜供应的整体形势不会造成太大的影响。上述这些地方四季度上市的蔬菜长势良好，预计10月份蔬菜的整体价格会比9月份有所下降。

此外，毛猪产能一直处于恢复之中，8月份以后，毛猪供应能力已经达到常年同期水平。随着“两节”临近的拉动，消费进入了采购高峰期，上市量增幅超过需求的增幅，使得肉价仍然处于低位，并且略有下行。据介绍，近期白条猪的上市量稳步增加，基本稳定在1800头上下，9月14日的上市量是1905头。上周（9月3日-10日），新发地市场白条猪的日均上市量是1732.57头，比前一周（8月28日-9月3日）的1666.85头增加3.94%。9月14日，新发地市场白条猪批发的平均价格是15.75元/公斤，比9月1日的价格16.75元/公斤下降了5.97%，是近5年同期的最低点。（记者 李佳）