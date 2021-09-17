别往娃娃脸上抹利益的脂粉

据新华社报道，一批以美妆为噱头的少儿“网红”出现在视频平台，如“全网最小美妆博主”、“跟着萌娃学化妆”等。在小红书、B站、好看视频、快手等社交媒体平台上，少儿化妆的图文视频不在少数。小小博主们或是身穿露肩裙子，或是烫出波浪发型，娴熟地化上粉底和眼影，还不忘对镜头嘟嘴眨眼。这副出入社交场合的大人模样，与年纪格格不入。

在幼儿园舞台表演、家庭重要聚会等场合，家长帮孩子化个简单的妆，很常见。然而，社交平台上的少儿美妆博主，一面向网友展示化妆技能，一面给化妆品做宣传介绍，商业目的十分明显，画风中夹杂物欲和攀比，是一股必须抵制的歪风。

是否需要让一个四五岁大的孩子，在这么早的年龄就具备比美之心和容貌焦虑？孩子们当下真正应该拥抱的，难道不是童年的质朴无邪，是那个最清纯、最自然的自己？天天往脸上涂脂抹粉，不仅会给稚嫩的皮肤增加负担，更会挤占大量时间和精力。

更需要警惕的是，一些娃娃主播在镜头前用成人话术激励粉丝，极易在孩子中形成攀比之风；同时，也影响审美趣味。这些少儿美妆博主这么小就有了“来钱快”的亲身经历，是否会让他们养成不用付出多少劳动就能挣钱的意识？

镜头里的“小小美人”，给人一种不和谐的美感，暴露家长的短视，也凸显平台的失责。在孩子世界观、价值观、人生观尚未形成之时，不能在孩子的世界抹上一层利益的脂粉。中央网信办日前发布新规，严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。无论是家长，还是平台，都不应该再让娃娃美妆主播“出镜”了。应当引导孩子爱美，但不要在孩子的五官上，“化”走审美观，“化”走最美的三观。