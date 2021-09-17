网游防沉迷就该动真格

北辰

最严新规需要最严落实

查处第一案具警示意义

9月14日，北京市文化市场综合执法总队成功查处北京某信息技术有限公司通过其自营的游戏平台违规向未成年人提供网络游戏服务案，依法对该公司做出警告、罚款10万元，并对直接负责的主管人员罚款1万元的行政处罚。据本报报道，这是北京市文化市场综合执法总队在中宣部在全国启动文娱领域专项整治工作后，针对未成年人沉迷网络游戏问题，查处的全国文化市场“第一案”，是净化未成年人网络环境专项治理行动打响的“第一枪”。虽然罚款数额不算太大，但具有较大的警示意义。

史上最严防沉迷规定近日发布后，家长和公众欢欣鼓舞之余，也不无担忧：新规会落到实处吗？市场上网络游戏企业数量庞大，监管部门会不会认真监管，又是否能监督得过来？倘若发现有游戏企业存在问题，会给予怎样的惩处呢？新规发布后，“游戏租号”生意一度火爆，已为监管部门提了个醒。

值得肯定的是，大多数网络游戏企业积极响应通知要求，改进游戏设置，构筑起一道道防范未成年人沉迷游戏的防火墙。但总有少数企业，要么处于观望状态，要么心存侥幸，搞起了上有政策下有对策的把戏。此次被查的游戏平台，就是在每日晚10时至次日早8时向未成年人提供网络游戏服务。这既是对新规的无视，也是对未成年人身心健康的漠视。

防止未成年人沉迷网络游戏，是一场真刀真枪的硬仗，绝非虚拟游戏。北京市针对未成年人沉迷网络游戏的社会热点问题，成立“护苗·开学季”专班，充分运用信息化、大数据手段筛选重要线索，对重点行业、主要网站开展“点穴式”督导检查。“第一案”为全国文化执法领域查办同类型案件提供了经验借鉴和案例支撑，同时也向在防治未成年人沉迷网络游戏方面敷衍懈怠的游戏企业供应商、运营商释放了明确的信号，不能再偷偷摸摸地顶风作案了。

初战告捷，值得点赞。但防止未成年人沉迷游戏，还有很长的路要走，还有很多的新情况新问题需要面对。据悉，北京将以查处全国文化市场首例未成年人沉迷网络游戏案件为抓手，在各区层面逐步建立对网络违法行为的“统一研判、统一指挥、统一打击”实战化机制和“事先发现、事中阻断、事后打击”的管控机制，在全市构建起一张有效应对网络违法违规严重扰序行为的大网，全力挤压网络违法行为生存空间。

执法部门要继续加大查处力度，对心存侥幸、敷衍应付的企业，发现一起严处一起，决不允许任何打折扣、搞变通的行为。通过长期的坚持、常态的监管，让网游企业完成从不敢、不能到不想的转变，养成开发运营游戏先考虑保障未成年人利益的习惯，形成坚决不以牺牲下一代的健康成长为代价去发展的市场理念。