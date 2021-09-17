营养赛过米面不输大豆的籽粒苋

物种笔记

相信很多人都吃过苋菜，但属苋科，兼做粮食、饲料、蔬菜的籽粒苋，未必人人都吃过。这也难怪，因为籽粒苋引进中国时间并不算久，且种植地区大都位于边远贫困山区，或农牧民自产自销，或直接送到食品加工厂，在市场上难以买到。

籽粒苋又名粒用苋，俗称西粘谷、西番谷、千穗谷和玉芝麻。早在六七千年前就已有种植，曾是中、南美洲印第安人的主要粮食之一。16世纪西班牙殖民主义者入侵中、南美洲之后，认为吃籽粒苋不雅观、不吉利、不安全，于是下令禁止种植，千万亩的苋地被欧洲农作物取代。至今只有秘鲁、墨西哥、厄瓜多尔、玻利维亚等地，仍有少面积的种植。籽粒苋亦曾广泛分布在亚洲和非洲许多地区，目前亚洲的印度、尼泊尔及东非的埃塞俄比亚等国种植较广泛。1960年，美国外科医生洛希逊发现籽粒苋有很高的营养价值和食用价值，通过媒体的宣传，其身价倍增，一时掀起了研究和种植籽粒苋热。

在1982年和以后的几年内，中国农科院作物所从美国茹代尔有机农业中心陆续引进籽粒苋品种，筛选、培育出了适合中国不同地区种植的多个优良品种。近些年，籽粒苋已在全国许多地方“安家落户”，成为中国的一种特产粮食饲料作物。

尽管如此，籽粒苋并未受到人们的青睐。原因是对其营养价值和食用方法知之甚少，再加上它籽粒小，千粒重仅0.5—1克，其貌不扬，很少有人正儿八经地把它当做粮食食用，大多用来作禽畜的饲料或将其茎叶做绿肥和喂鱼。

事实上，籽粒苋是一种耐干旱、耐盐碱、耐瘠薄、抗病虫害、适应性强的高产作物。每亩可栽3000—3500株，每株结籽实10万—15万粒，每亩可产籽实300—500公斤。

据四川省畜科所和农科院中心实验室化验分析，籽粒苋中含粗蛋白质16.5%—17.1%，赖氨酸0.5%—0.6%，粗脂肪6%—6.4%，无氮浸出物62%—62.68%，这几种主要营养成分都高于小麦、稻谷和玉米的含量；含钙0.7%—0.72%，磷0.72%—0.74%，粗纤维6.6%，粗灰分4.6%—4.9%，相当于豆类的含量。尤其是丰富的赖氨酸含量是许多谷物类粮食无法比拟的。这对于以单一传统的农作物粮食为主食，但又缺少足够赖氨酸摄入的人来说，是十分有利的选择。

籽粒苋加工成的粉，被称为籽粒苋面，可像玉米面、荞麦面、小麦面一样烹制成多种食品，供做主粮或小吃，而且清香味美。然而，籽粒苋最有发展前途的是用来做食品添加剂。

在国外，将小麦面、籽粒苋面、荞麦面按85∶10∶5的比例制作面包，营养成分比纯小麦制品高，口感超过了纯小麦面包；用小麦面与籽粒苋面按90∶10的比例制作饼干，物理性状亦超过了纯面粉饼干的水平，且营养价值要高得多。此外，籽粒苋还可以用来酿酒、加工酱油和制作饮料。用籽粒苋与大豆酿制成的苋酱油，色泽浓厚，味道鲜美，无需加入其他色素。

籽粒苋的茎、叶是禽畜的好饲料，猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等都爱吃，且易长膘育肥，出栏率早。由于它的植株再生性强，种1次可连续收割3—4次，单产约6000—6500公斤，是青饲料中产量最高、营养丰富的品种。许多农牧民还把它当作蔬菜食用，其籽粒是配合饲料和浓缩饲料的重要原料。

（作者系中国科普作家协会会员）