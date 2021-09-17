居家养老 “一键帮助”（新视点·民生改善在身边）

“幸亏我情急之下想起了应急按钮，最后有惊无险。”回忆起前不久的经历，浙江省湖州市吴兴区爱山街道的应霞老人连连感慨“虚惊一场”。原来，6月初的一个凌晨，独居的应霞从睡梦中醒来，感到心口一阵疼痛，老人摸了半天，没找到手机。突然想到墙上的应急按钮，赶紧用力按下。

爱山街道红丰老年服务中心值班室内，铃声顿时响起。值班室护理人员听到求救，匆忙赶到老人家中，为她做了简单急救。等到120救护车赶来时，老人已有所好转。

这个应急按钮，就是吴兴区数字化居家养老服务项目的终端装置。在应霞老人家里，记者看到按钮外形类似台灯的照明开关，就安装在老人随手可触的卧室墙壁上。

“一旦老人按下‘一键帮助’按钮，我们平台的工作人员就能第一时间获取信息，再通过电话联系等方式，确认是否需要上门服务。”吴兴区智慧养老服务中心工作人员戴炜淼介绍，便捷的按钮杜绝了复杂的操作流程，解决了部分老年群体因不会或不方便使用手机而造成的通信不畅问题。

“自从家里安装了这个按钮，心里安心了不少。”应霞说，除了紧急求助外，轻轻按下按钮，还可以足不出户享受医护检查、家政上门等服务。

近年来，吴兴区老龄人口不断增加。截至2020年底，吴兴区60周岁以上人口数达12.53万，占全区总人口数的27%。面对越来越多的高龄老人和日趋多元的养老服务需求，吴兴区民政局打造了智慧养老服务中心，嵌入智慧养老平台数据信息，融入电脑端派单系统、手机端微信小程序和大屏端展示界面3个端口，力求精准满足老人的养老需求。

高科技赋能智慧养老，让老人生活更安心。今年，吴兴区以数字化居家养老服务项目为试点，专门引入了医疗、家政、餐饮等服务型企业，重点拓展远程提醒和控制、自动报警和处置、动态监测和记录等数字化功能，把机构服务、社区服务向居家养老延伸。

走进吴兴区邵家墩村沈建清大爷家中，戴炜淼向记者示范了离床感应器的使用。掀开被褥，只见床板上安装着一个三角形的白色感应器。“感应器装在床板上，可以自动感知床铺上是否有人。如果老人长时间卧床，或者起夜次数变得频繁，系统终端会自动预警，我们就会上门查看。”戴炜淼介绍。

通过离床传感器、室内移动传感器、抓拍摄像头等智慧物联终端，吴兴区智慧养老服务中心可以实时了解养老机构、居家老人的情况，做到“底数清、情况明、处置畅”。

“另外，我们还可以通过可视化的数据展示及智能算法，辅助政务决策及养老机构管理工作。”吴兴区民政局副局长沈宏斌告诉记者，目前，吴兴区60%以上中老年食堂都安装了智能服务系统，及时记录隐患排查、评估、报告、整改过程。

在吴兴区多家养老服务（照料）中心走访，记者发现智慧养老设备的使用已成常态。织里镇居家养老服务中心对养老设施内的服务记录、活动统计、人流统计等开展了线上监管。政府部门则根据线上线下综合考评结果，形成对养老设施运营的绩效评估，对应发放运营补贴。

“目前，吴兴区已实现城乡居家养老照料中心全覆盖，建成了集养老、护理、服务、健康、膳食为一体的政府购买居家养老服务智慧化监管系统，居家养老上门服务情况可做到实时跟踪。”沈宏斌表示。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 19 版）