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国家组织冠脉支架集采中选产品供应充足

2021年09月07日08:21 来源：新华网

　　新华社北京9月6日电（记者彭韵佳）据国家组织高值医用耗材联合采购办公室最新消息，中选冠脉支架总体供应稳定，各种型号的支架总体供应大于采购需求。

　　医疗机构使用情况快于预期。2021年1至8月，医疗机构共使用中选产品铬合金支架110万个，相较集采前去年同期数量增长54%，使用总量已超过全国全年协议采购量。

　　出厂供应情况总体较好。2021年1至8月，中选企业已出厂供应中选支架198万个，达全年协议采购量的1.8倍以上，为医院实际使用量的1.8倍。出厂供应量扣除医疗机构使用量后，流通和库存等环节达88万个，供应充足。

　　据介绍，从全国来看，各种规格的支架均有库存。集采前后，各种长度、直径规格支架的使用和出厂供应结构与2020年基本保持一致。

　　国家组织高值医用耗材联合采购办公室相关负责人表示，国家组织冠脉支架集采结果实施以来，总体进展平稳，价格显著下降，中选产品供应充足，患者切实用上了降价后的支架。

(责编：崔元苑、杨迪)


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