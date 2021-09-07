呵护花开，给留守女孩上青春课（大健康观察）

不久前，甘肃某小学的小丫课堂上，老师在引导女孩们对不当行为勇敢说不。

中国社会福利基金会爱小丫基金供图



对处于花季的孩子们来说，成长总是伴随着各种各样的烦恼，偏远地区女童的烦恼或许更多。她们如何面对青春期的困惑？如何应对成长中的烦恼？ “白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”

有这样一支力量，8年来，团队成员跋涉5万余公里，足迹覆盖云南、宁夏、四川、重庆、甘肃等地，为偏远地区女童免费发放生理卫生包10万余份，一对一深度陪伴并资助女生9000余人，受到帮助的女童累计超过7万人。

这支力量叫中国社会福利基金会爱小丫基金，以关爱、帮助偏远地区女童为宗旨。2013年成立以来，帮助越来越多的山区女孩了解生理卫生知识，帮助她们正视成长中的每一次蜕变。

改 变

从给孩子一套干净的内衣裤开始

“大家知道这是什么吗？请先把里面的发箍拿出来，戴在自己的头上。”讲台上，一位女老师拿出爱小丫基金定制的小丫包，给女孩们一一介绍里面的物品和使用方法。

“小丫包其实就是生理卫生包。”中国社会福利基金会爱小丫基金秘书长张茹玮介绍，刚开始接触生理卫生相关知识时，女孩们通常比较害羞。这个时候，小丫包往往是打破僵局的好办法。

小丫包，分为姐姐包和妹妹包。姐姐包主要向四年级以上的中小学女孩发放，妹妹包主要向小学一至三年级的女孩发放。妹妹包内含2套内衣裤、1个洗衣皂、1个防潮袋、1个生理卫生知识卡片、1个发圈、1个发箍。相比之下，姐姐包里少了发箍，多了2包卫生巾，分别为日用和夜用。

“多年前，我们实地探访偏远地区时发现，有些女孩没有形成良好的生理卫生习惯，也缺乏自我保护意识。”张茹玮说，偏远地区很多女童是留守女童，母亲常年不在身边。很多女孩即将或已经进入青春期，但很少接触相关生理卫生健康知识。对于青春期身体发生的变化，她们常常面临无人可问的尴尬。有的长辈对此遮遮掩掩，有的避而不谈，觉得等孩子长大自然就懂了。女孩们第一次来月经时，有的惊慌失措、不知道怎么处理，还有女孩感到尴尬和羞耻，甚至有女孩以为自己得了重病。

“我印象最深的一个女孩阿桃（化名），第一次来月经时，以为自己得了不治之症，于是偷偷给远在千里之外的父母写了一封遗书。”张茹玮说，为了改变这样的状况，2014年，小丫包项目正式启动。

“改善偏远地区留守女童的生理卫生状况，要从给女孩一套干净的内衣裤开始。”张茹玮说，内衣裤是女孩的第一套铠甲，小丫包的出现就是要提醒她们，注意保护隐私部位，内衣内裤要勤换洗。

引 导

普及生理卫生知识、改变落后观念

“穿内裤的地方是隐私部位，我们不能随便让别人看、不能随便让别人摸，好不好？”

“好！”

这样的场景在“小丫课堂”多次上演。

在张茹玮看来，小丫包只是第一步，要想改善这些女童的生理卫生状况，还要辅以配套的教育和引导，给女孩们普及科学、正确、实用的知识。

“每次发放小丫包时，我们同步配套专业的小丫课堂，给女孩们讲解相应的生理卫生健康知识，引导她们树立良好的健康卫生意识。”张茹玮介绍，不同年龄段的小丫课堂有不同的侧重点，针对低龄女童，除了讲基础的生理卫生知识，还包括自我防护相关内容；对即将进入青春期的女生，讲女性青春期的生理发育和心理变化、经期卫生健康护理等内容。通过“小丫包+小丫课堂”模式，女孩们能了解基本的生理卫生知识，解开青春期的诸多疑惑。

在实地探访中，张茹玮和团队成员发现，一些村镇及学校附近的小卖部畅销的卫生巾很多是从未见过的杂牌子。

“其实，有些孩子不是买不起卫生巾，问题在于怎么让她们重视自身健康，选择质量好的卫生用品。”张茹玮指出，一些乡村小卖部也有正规品牌的卫生巾，一般一包十几元钱，而杂牌卫生巾中有不少仿冒的劣质品，有的一包30片只卖5元钱。相比之下，女孩们往往会什么便宜买什么，这也逐渐导致卖家进货时不太愿意进贵的卫生巾。

十几块钱看似不起眼，却是很多留守女孩一个月的零花钱，很多女孩不好意思跟家里张口要这些钱，只好选择那些更便宜的劣质卫生巾。为此，爱小丫从去年开始尝试在一些学校建设长期的卫生站点“女生加油站”，为乡村女生持续提供卫生巾，满足她们日常生理卫生物品的使用。

“很多女孩不了解，使用劣质卫生巾很容易引发炎症。归根结底，还是要对孩子们进行正确引导，帮助她们形成健康的生理卫生观念。”张茹玮说，如果没有配套教育和引导，即使物资问题一时解决了，女孩们在精神上可能仍然觉得自己没必要用好的卫生巾，普及生理卫生知识、改变落后的观念才能真正帮助这些女孩解决问题。

努 力

帮助更多留守女童健康成长

“后来阿桃也收到了姐姐包，当她了解月经是女孩长大的标志后，她的第一反应是——如果将来自己有了孩子，一定会提前告诉她，不要像自己一样手足无措。”张茹玮说，“母亲卫生意识的提高，对下一代的培养更加有利。”

万慧玉是河南省濮阳市龙祥社会工作服务中心的一名工作人员。在她看来，这些女童非常需要外界的关注和支持，“物质不是最重要的，现在已经全面脱贫，孩子们更需要精神上的关爱。每次去学校，很多孩子看到我们都特别激动、高兴。看到孩子们变得越来越阳光自信，我心里有说不出的高兴”。

重庆市万州区高升学校是小丫包项目覆盖的学校之一，学校党支部书记、校长王传权积极将公益组织的爱心项目引入校园，“有个学期我们做了4次女性专题教育，比如卫生巾如何使用、如何认识自己的身体、女生如何防性侵、男女之间正确交往的界限等”。

“我们学校还在女生厕所里面装了一个盒子，每次往盒子里放2包卫生巾，给女生应急使用。”王传权介绍，这些年女孩们发生了很大变化，不仅洗澡、洗衣服变勤了，普遍更加阳光开朗，“以前女孩们常常觉得月经很脏，甚至因此变得自卑、不愿意见人。上过生理卫生课以后，孩子们再遇到生理期就显得很坦然。比如生理期间上体育课，如果碰到强度较大的体育活动，女孩们会大方地跟老师请假，老师也会嘱咐孩子们生理期间不碰冷水、不做剧烈运动，大家相视一笑，这事儿就过去了。”

“8年来，爱小丫得到了越来越多人的支持。”张茹玮说，近年腾讯公益等互联网公益平台搭建起公益组织与大众沟通的渠道。受益于此，去年“99公益日”期间，爱小丫基金联合多家自媒体发布了多个山区女孩的故事，得到了很多积极反馈。今年“99公益日”，爱小丫基金仍计划凭借微信公众号和视频号，与其他媒体联动，传播优质的公益内容。

近年来，偏远地区女童的生理卫生教育引起了越来越多人的关注，很多学校为女孩们开设了生理卫生相关课程，除了爱小丫，还有很多公益力量积极参与到帮扶女童的行动中来。这些努力正在帮助更多留守女童成长为独立、勇敢、自信的女性。