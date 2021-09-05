“流动接种车”开到大夫山

广州日报讯 （全媒体记者肖桂来 通讯员黄小敏）“饮完茶过来大夫山晨运，顺便将新冠疫苗打了！”9月3日早上，85岁的陈姨和家人饮完茶后前往大夫山森林公园晨运，碰巧遇见南门的新冠疫苗流动接种车，顺利完成了第一针新冠疫苗接种，还免预约、免排队！陈姨笑着说：“又快又好，我要快点将这个消息告诉我的老友记们！”

从9月3日起，在番禺区政府、区卫生健康局的支持下，沙头街道联合大夫山森林公园、番禺区健康管理中心（番禺康复医院）在大夫山森林公园南门设置临时接种点，流动接种车直接开到了公园门口，为群众提供快速、便捷的新冠疫苗接种服务。

在该临时接种点，番禺区健康中心医护团队驻扎现场提供疫苗接种服务。现场设置了咨询区、信息登记区、健康状况检查区、接种区、留观区和应急处置区，现场除了配备有专用接种设备、防雨防风防暑设施，还为群众提供贴心的志愿者服务。