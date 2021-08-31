美炮制“新冠病毒溯源调查报告”损人害己

8月27日，美国国家情报总监办公室发布所谓的“新冠病毒溯源调查报告”要点，包括“实验室泄漏的可能性不能排除”“中方阻挠国际调查”等，全文罔顾事实且毫无科学性，重复之前的污蔑和谎言，了无新意。我驻美大使馆第一时间就此发表声明进行驳斥，批判该报告毫无科学性和可信度，并再次阐明我国对全球溯源工作坚持科学、反对政治操弄的一贯立场。拜登政府动用情报部门助推溯源问题政治化，在违背科学且没有调查的情况下捏造“调查报告”，其目的无非是抹黑甩锅，最终结果是损人害己。

首先，该报告没有给拜登“惊喜”，美国溯源政治化操弄已黔驴技穷。美国早已捏造出“武汉实验室病毒泄漏”“中方阻挠国际调查”等谎言并在国际舆论上大肆造谣。“武汉实验室泄漏论”也已经被世卫组织第一阶段溯源研究报告列为“极不可能”，下一阶段应转向全球多点溯源。拜登政府希望情报部门能寻得支撑其谎言的证据或提供更多抹黑中国的观点，推翻世卫第一阶段溯源研究结论，但美情报部门的报告显然没有任何新的“发现”助力溯源政治化操弄，这将令拜登失望。连“洗衣粉”手法娴熟的美国情报部门都没能编造出新“故事”，证明美国的政治化操弄已是虚弱乏力，苦苦硬撑。在病毒溯源问题上捏造谎言、政治抹黑最终是死胡同，只有秉承科学原则的研究和调查才能带来真正的客观结论。

其次，该报告再次暴露美国国内新冠肺炎疫情困境的焦虑和转嫁矛盾的急迫。数月来，美国多地疫情形势持续严峻，除德尔塔变异毒株的因素，美国疫苗接种率高开低走是重要原因。不愿接种疫苗的民众以共和党阵营选民居多，有明显的意识形态划线，拜登政府难以解决接种率问题背后的政治对立问题。另一方面，要应对具有高传染性的德尔塔变异毒株，加快疫苗接种与加强防控措施必须同时进行、双管齐下，但从特朗普政府到拜登政府都没有采取足够有效的管控措施，甚至在说服、动员民众和各州戴口罩方面都是失败的。疫苗接种和防控措施的双重治理困境构成美国转嫁矛盾的动机，妄想以情报部门污蔑中国的报告来误导舆论，转移民众注意力。这种行径最终伤害的是美国自己。美国错失在重大危机中重新凝聚共识、推进改革的契机，更没有胆量公开德特里克堡生物实验室与新冠病毒有关的情况，执迷于对内部治理困境自欺欺人，对外转嫁矛盾掩耳盗铃。

再者，该报告掩盖不了中国抗疫模式的成功和对溯源工作的贡献。中国从全球新冠肺炎疫情的“震中”，变为全面管控措施结束最早、经济复苏最早最快的国家，中国抗疫治理模式的成功为全球瞩目，制造业产能率先恢复和重启，全球贸易也为贸易伙伴们所受益，这是任何谎言都无法否定的。另外，中国对全球新冠病毒溯源调查研究的贡献也是任何谣言都不能歪曲的。在参与国际溯源合作方面，中国一直是高度透明、充分配合。在国内疫情防控形势十分严峻的情况下，中国两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。在为期28天的联合研究期间，中方全力支持世卫专家组工作，满足所有参访要求，双方专家在联合研究过程中一直保持着充分沟通，共同实地考察、分析数据、发布联合报告，得出了权威、真实、科学的结论。在华期间，世卫专家组也一直认同联合研究的所有方面，包括原始数据的提供。即便现在世卫组织和部分专家迫于美国强大压力而改口，但在第一阶段溯源工作中与中方共事的经历永远是他们心中唯一的事实。

最后，该报告说明美国已失去在全球抗疫合作中的领导力。一是误导溯源研究方向。新冠病毒溯源问题本身至关重要，关乎如何应对新冠病毒发展及防范今后可能出现的其它各种病毒所引起的疫情。美国动用情报部门捏造伪科学的新冠病毒溯源调查报告，扭曲舆论环境，误导全球溯源工作的方向和重点。二是耗费行政资源助推溯源政治化，却无心倡导全球抗疫合作。当前仍是全球抗疫的困难时期，高传染性的德尔塔变异毒株进一步导致全球新冠肺炎病例激增，抗疫仍在攻坚阶段。许多发展中国家还面临着医疗资源和技术的匮乏，尤其是获取疫苗困难艰巨。美国囤积大量疫苗，却无意推动让疫苗成为全球公共产品，反而固守“美国优先”原则，实行疫苗民族主义，造成全球“疫苗隔离”的现状。此时此刻，各国应加强真正的抗疫合作，而不是溯源政治化合作。三是以政治谎言取代世卫组织第一阶段溯源科学报告，破坏多边机制和全球治理。美国情报部门高调介入全球新冠病毒溯源工作，是对科学、对世卫组织职能的极大蔑视，实际上是美国在阻挠世卫组织病毒溯源调查工作的正常进行。病毒溯源是科学研究性质的工作，应秉持中立原则，没有必要、也不容许被某国情报机构主导。

总之，美版新冠病毒溯源调查报告没有让拜登“惊喜”，也没有“震惊世界”，本质上是一份关于美国对内治理失败的惶恐与焦虑、对外政治化操弄乏力和领导力丧失的“调查报告”。当前，除了全球抗疫合作的重任，国际社会需在气候变化、经贸、非传统安全等诸多议题上加强全球治理，国际组织和多边机制本已承受巨大压力，如果美国继续进行政治干预、歪曲叙事，全球合作和国际秩序将面临更多风险。（作者系中国国际问题研究院助理研究员）