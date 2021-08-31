年纪轻轻记不住事儿 是遗传还是“作”的？

近年来，随着生活节奏的加快、社会竞争的加剧、工作强度的增大，人们承受着越来越多的压力。年轻人记性不好似乎成了一种“流行病”，而许多人并不拿它当回事。殊不知，记忆力减退其实是神经症的症状之一，年轻人应及时注意调整。

记性差是天生还是人为造成的？

很多年轻人为什么记忆力很差，甚至记不住昨天的事情？导致记忆减退其中有一小部分的遗传性因素，主要还是后天的综合因素，其实，就是由不良生活方式引起的。注意生活规律、劳逸结合、精神放松、远离烟酒、加强锻炼并积极防治动脉硬化等，是保护大脑健康的重要措施。

引起记忆力下降的原因很多，包括长期睡眠不足、缺少运动、缺少新鲜空气、烟酒过量、过于依赖电脑等；长期过分地焦虑忧郁、心理压力过大也可以使记忆力减退。但这些健忘并非真正的记忆缺损。这种记忆障碍是大脑过度疲劳导致的注意力下降，对记忆产生了干扰，导致识记的过程不牢靠，不能保持长久，不存在大脑组织结构的损害改变，所以这是功能性的、暂时性的、可逆的。

同时，患有心理或身体上的某些疾病，也会造成记忆力减退，诸如患动脉硬化症、高血压和糖尿病等影响大脑神经系统功能的疾病。此外，诸如维生素缺乏、慢性鼻窦炎、甲状腺机能减退、抑郁症、神经衰弱等疾病，也会对大脑中的记忆区域造成不良影响，记忆力自然也就减退了。这种情况需要积极就医，早期用药治疗。

此外，一些治疗失眠、过敏和胃肠疾病的药物会和重要的大脑化学物发生冲突，也会导致记忆力下降，大多为一过性的。

年轻时记性差 上岁数会痴呆吗？

记忆是人脑对经验过事物的识记、保持、再现或再认，它是进行思维、想象等高级心理活动的基础。那么大多数人从多少岁开始记忆力下降呢？目前比较公认的结果是一项2001年的研究，该研究发现人们从20至30岁中期开始，也就是25岁左右，记忆就出现了连续而有规律的衰退。

自那时起，人们的短期记忆、长期记忆和信息处理速度均开始下降。中老年人可以适当地进行体育活动，借以增加脑血流量，增进脑的活动能力，提倡多用脑、多记忆，否则会使大脑处于抑制状态，脑细胞缺少刺激，造成神经细胞的逐渐老化、衰变。

那么从纵向来看，是不是年轻时记忆力差就意味着老年得老年痴呆也就是阿尔茨海默症的风险就越高呢？值得庆幸的是，目前还尚未有一项研究得出此种结论，也就是说现在记性差点儿也不能说明啥。

记忆力可锻炼 快帮大脑做“体操”

很多人觉得记忆力是天生的，然而许多记忆超群的人，并非都是天赋异禀。增加记忆力的具体方法很多，总体来说就是要多用脑，越用脑就越能够开发脑功能，越不用就越可能更早衰退。具体而言，可以学习新知识，如学习一门外语，学习一种新的技能，绘画、园艺或者厨艺等等,增强记忆能力的简单方法有：

掌握最佳记忆时间 一般来说，上午9至11时，下午3至4时，晚上7至10时，为最佳记忆时间。利用上述时间记忆难记的学习材料，效果较好。

科学用脑 在保证营养、积极休息、进行体育锻炼等保养大脑的基础上，科学用脑，防止过度疲劳，保持积极乐观的情绪，能大大提高大脑的工作效率。这是提高记忆力的关键。

积极暗示法 许多人之所以记忆力不佳，是由于对自己的记忆力缺乏自信。要想树立起这种信心就要进行积极的自我暗示，经常在心中默念：“我一定能记住！”当你对能否记住缺乏信心时，也可以回忆自己过去的成功经验，如“我曾在全班各科考试成绩排前五名”“我几岁的时候就能背许多唐诗”。当这些过去良好的记忆形象再次浮现时，会增强你的信心。

精细回忆法 识记和回忆之间的不平衡，使我们的记忆变得十分模糊。经常回忆，回忆得尽可能精细，是锻炼记忆力的好方法。比如，回忆一天的细节，这种增强记忆的锻炼你可以每天在入睡之前进行。想象你的一整天是一盘电影胶片，现在正在倒着放映，就像倒退着走路或说倒话，倒着回顾你一天中的每一时刻。或是回忆一间你非常熟悉的房间，想一想房间里都有什么？门窗朝哪开？家具都摆放在哪里？墙上挂有哪些装饰品？暖气片和电灯开关在什么地方等等。要回忆得尽量完整无缺。

限时强记法 心理学家告诉我们，平均来说，人类的短时记忆一次大概只能记住7到9个数字。在规定的时间里去背诵一些数字、扑克牌、人名、单词等等。比如在3分钟内，背诵圆周率小数点后30位数字：141592653589793238462643383279；在2分钟内，背诵十个陌生的人名；在10分钟内，背诵十个外文生词等，要反复练习，别以为这样很无聊，这可是充分调动你的左右脑，防止大脑老化，提高记忆力，这种方法随时随地都可以做。

记忆保健操 在头颈后部找到“天柱”“风池”二穴，将两手交叉于脑后，用拇指的指腹腔按压这两个穴位，每次按压5秒钟，突然加压，然后将拇指移开，按压5至10次后，会感到头脑清醒，每天坚持做。用拇指和食指从上到下轻轻地按摩整个耳朵，用两只手的手指触摸位于发际和眉毛之间的两个穴位，以促进血液流动，消除记忆障碍和增强记忆力。

保证足够的睡眠 睡眠可提高记忆力或延缓记忆衰退。大量的研究表明，我们的部分记忆存在睡眠依赖性，睡眠缺乏则会对短期记忆的形成和长期记忆的巩固产生影响。此外，白天适当的小睡，中午或下午的午睡，能对上午的学习内容进行巩固。科学家还发现，对于需要提升身体技能，需要清晨的浅睡眠更长一些，也就是晚起一会儿。

大脑并非无肉不欢 这些食物它也喜欢

有些食物有助于发展人的智力，使人的思维更加敏捷、精力更为集中，甚至能够激发人的创造力和想象力。简单来说就是避免那些含高饱和脂肪酸的食品，比如蛋糕、奶油、油炸品、香肠等。辅助地吃一些富含维生素B、C的食物，以及富含胆碱的食物如杏、香蕉、葡萄、橙、鱼、菜等有一定的益处。推荐食用含不饱和脂肪酸的鱼类、坚果等，蔬菜和水果也是大脑喜欢的食物，尤其是卷心菜、菠菜、胡萝卜这类十字花科的食物，它们含有硫糖苷，可以防止体内乙酰胆碱流失，有助于增强注意力。

营养保健专家研究发现，一些有助于补脑健智的食品，并非昂贵难觅，而恰恰是廉价又普通之物，日常生活随处可见。比如，牛奶、鸡蛋和鱼类就对大脑十分有益，脑力劳动者、在校学生不妨经常选食。

不记事未必是病 但这种情况得就医

我们的身体各项机能在18岁时达到巅峰，25岁以后就开始缓慢下降，40岁以后就开始明显下降。记忆力变差是普通发生在绝大多数老年人身上的，所以这只是一种普遍的生理现象，不能算作病态。

除了生理自然改变的原因，患有心理或身体上的某些疾病，也会成为记忆力衰退的原因。比如，患抑郁症、甲状腺功能减退、脑动脉硬化等，容易伴有记忆力衰退情况出现，这些情况需要及时到医院就医。

如果老年人同时伴有渐进性记忆障碍、认知功能障碍、人格改变及语言障碍等神经精神症状，严重影响社交、职业与生活功能，这时就要考虑阿尔茨海默病。这是一种中枢神经系统变性病，起病隐袭，病程呈慢性进行性，是老年期痴呆最常见的一种类型。如果想要确定是不是老年痴呆，最好能到正规的医院进行检查和确诊。

文/乔会秀（北京市鼓楼中医医院）