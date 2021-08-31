服贸会参会人员需全程接种疫苗

2021年中国国际服务贸易交易会开幕在即。在日前召开的媒体通气会上，北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，为做好服贸会疫情防控和医疗保障工作，服贸会执委会疫情防控和医疗保障组建立了动态风险评估机制。按照无禁忌症者“应接尽接”的原则，所有服贸会参会人员均应全程接种疫苗，未全程接种者原则上不得参加现场活动。

据刘晓峰介绍，为做好服贸会疫情防控和医疗保障工作，服贸会执委会疫情防控和医疗保障组建立了动态风险评估机制，并组织专家持续开展疫情风险评估，研究制定疫情防控工作方案，细化完善各项防疫措施。

在疫苗接种方面，按照无禁忌症者“应接尽接”的原则，所有人员均应全程接种疫苗，未全程接种者原则上不得参加现场活动。在流行病学史筛查和健康监测方面，做好参展参会人员的流行病学史筛查和健康监测，鉴于德尔塔变异株已成为目前疫情流行的最主要毒株，这次将流行病学史筛查时间由会前14天延长到会前21天，未排除感染风险者不得参会。

在核酸检测方面，参加重要活动的所有人员须提供会前24小时内核酸检测阴性证明方可参会；全程参加9月3日至7日服贸会的工作人员须提供会前48小时内核酸检测阴性证明方可参会，并且在9月5日加做一次核酸检测；所有京外嘉宾和工作人员须提供进京前48小时内核酸检测阴性证明方可参会。

在人员管理方面，所有人员参展参会期间须全程佩戴口罩。同时，展会现场将做好会展活动期间的人流管控，实行分时段预约、分层分类参观。在利用人脸识别、轨迹追踪等技防手段的基础上，展馆内还将安排专人引导疏散人流，降低人员聚集的风险。

场地管理方面将强化“人物同防”，场馆入口处测温验码，加强通风消毒，对展馆、会场、门把手、水龙头、电梯、卫生间等重点部位进行环境监测核酸检测，每两天覆盖一次，确保活动环境卫生安全。

对于不参加峰会的北京参会嘉宾，未接种疫苗的情况下，论坛发言嘉宾需提供会前24小时核酸检测阴性证明；不发言嘉宾，参照预约专业观众办法，不用提供核酸检测证明。对于不参加峰会的京外嘉宾，如未接种疫苗，论坛发言嘉宾需提供进京前48小时核酸检测证明，并在参会前24小时进行核酸检测；只参会、不发言嘉宾，只提供进京前48小时核酸检测证明。长期在场馆工作、服务的嘉宾，要提供接种疫苗证明，提供不了的，应换尽换。

此外，刘晓峰透露，北京观众参会需北京健康宝绿码，原则上参加会展活动的所有人都应该在正式开展前14天全程接种疫苗。