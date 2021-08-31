促进疫苗公平分配 构筑坚实免疫屏障

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中国已向100多个国家特别是发展中国家提供了超过9亿剂新冠疫苗，今年还将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国始终秉持人类命运共同体理念，坚定履行将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，以实际行动助力全球抗击疫情，赢得国际社会广泛赞誉。

8月26日，墨西哥联邦预防卫生风险委员会发布公告，批准国药集团中国生物北京生物制品研究所生产的新冠疫苗在墨西哥紧急使用。公告说，相关部门经分析研究后，认为这款疫苗符合质量、安全性和有效性等方面要求。

8月23日，中国援助柬埔寨的新一批50万剂新冠疫苗抵达柬埔寨首都金边。柬埔寨副首相兼国防大臣迪班表示，疫苗接种是柬政府抗击疫情的重要战略，中方的无私援助有力保护了柬人民的生命安全。同日，中国红十字会向柬埔寨红十字会捐赠10万剂新冠疫苗交接仪式举行。

中国军方援助老挝人民军的第二批新冠疫苗8月23日抵达老挝首都万象。老挝国防部副部长冯坎在出席交接仪式时表示，中国军队援助的新冠疫苗等各类抗疫物资以及派出的军队医疗专家，为老挝防范和抗击新冠肺炎疫情传播发挥了重要作用。

中国政府援埃塞俄比亚第三批新冠疫苗8月23日运抵该国首都亚的斯亚贝巴。埃塞卫生部部长利娅、教育部部长格塔洪等赴机场迎接并出席疫苗交接仪式。利娅表示，这批疫苗将有力提高埃塞民众疫苗接种率，帮助埃塞抗击疫情。格塔洪表示，该国70万名教师、2700万名学生急需接种疫苗，中方援助的疫苗将为该国师生构筑坚实的免疫屏障。

8月23日，约旦食品与药物管理局局长尼扎尔·穆海达表示，该部门已批准在约旦紧急使用中国科兴新冠疫苗。该国目前已批准使用包括中国国药集团疫苗和科兴疫苗在内的9款新冠疫苗。

8月20日，中国援助多哥的第二批新冠疫苗运抵多哥首都洛美。多哥卫生部部长米吉亚瓦表示，中方短时间内向多方提供两批疫苗援助，在当前疫情仍在肆虐之际为多方送来“及时雨”。

8月19日，中国政府援助卢旺达的20万剂国产新冠疫苗运抵卢首都基加利。卢旺达卫生部部长达尼埃尔·恩加米杰感谢中方一直以来对卢抗击疫情提供的有力支持和慷慨援助。他表示，中方此次援助将显著加快卢旺达的疫苗接种进程，保护卢旺达人民。

8月18日，中国政府援助塞拉利昂疫苗和检测试剂交接仪式在塞卫生部举行。塞卫生部部长登比表示，一直以来，中方在医疗卫生、教育、农业、基础设施等领域给予塞大力支持和帮助，总是在塞最困难的时候及时伸出援手。

8月12日，中国政府援助伊拉克的第三批新冠疫苗运抵伊首都巴格达。伊拉克卫生部药品销售总公司总经理阿里·巴拉维说，中国与伊拉克在抗疫中相互支持合作，新一批中国援助疫苗的到来意味着将有更多伊拉克民众能够接种疫苗，为伊拉克控制疫情蔓延发挥重要作用。

8月6日，中国援玻利维亚的新一批新冠疫苗运抵玻利维亚第三大城市科恰班巴。玻利维亚外交部副部长布兰科、国防部副部长普恩特等赴机场迎接。玻利维亚政府商业采购的部分中国疫苗和防疫物资也同机抵达。布兰科表示，衷心感谢中方的大力支持和无私帮助。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 03 版）