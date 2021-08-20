外交部：美方借溯源搞政治操弄的险恶用心昭然若揭

本报北京8月18日电 （记者李欣怡）外交部发言人赵立坚18日表示，美方借新冠病毒溯源搞政治操弄的险恶用心昭然若揭。中方始终支持并将继续参加科学溯源，坚决反对政治溯源。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，知情人士透露，美国情报部门的新冠病毒溯源调查目前仍无实质性进展，但美仍打算如期发布报告，并在报告中炮制病毒来自武汉病毒研究所的诱导性结论。美国政府高层认为，调查不是目的，推动调查本身就有意义，持续炒作“溯源调查”为的就是消耗中方外交资源，增加美对华要价筹码。同时，美国还施压世卫组织和谭德塞总干事，尽快启动对华“第二阶段溯源”，并联合盟友必要时在世卫框架外推进“第三方独立调查”。中方对此有何评论？

赵立坚说，如果报道属实，这就是美方蓄意搞“有罪推定”的自供状。美方在意的并不是事实和真相，而是如何消耗和抹黑中方。美方搞政治操弄的险恶用心不是昭然若揭吗？

他说，美方想重演用一小瓶“洗衣粉”搞无成本栽赃陷害的旧戏码蒙骗不了世人，倒是让国际社会越来越怀疑，美方处心积虑、不择手段抹黑中方，是不是想转移国际社会对德特里克堡等美方生物实验室的种种疑点劣迹的关注，美方到底在掩盖什么？

赵立坚说，除了美方一直三缄其口的德特里克堡，美国在世界各地还建立了200多个生物实验室，以各种名义开展生物军事化活动。美国实验室所在地往往是鼠疫、炭疽、中东呼吸综合征等疾病多发地区。据美国媒体报道，2019年美军通过其血液项目将新冠病毒带到欧洲，当年8月进入意大利美军基地的平民志愿者成为最早受害者。美方对这些事情又作何解释？

赵立坚指出，中方始终支持并将继续参加科学溯源，已经两次邀请世卫组织来华合作研究，并得出科学权威结论，为下阶段全球溯源奠定基础。“我们坚决反对的是政治溯源。”

赵立坚说，无论美方如何费尽心思抹黑栽赃，都无法消除国际社会对美遍布世界的生物实验室的疑虑。“如果美方心里没鬼，就应该坦坦荡荡邀请世卫组织去美国开展溯源调查，特别是调查德特里克堡生物实验室、北卡罗来纳大学，这才是一个真正关心全球溯源的国家应有的诚意和态度。”

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 03 版）