有效保障互联网处方用药安全（人民时评）

确保用药安全，事关人民群众身体健康，也是推动“互联网+医疗健康”新业态健康有序发展的重要方面

如今，随着互联网医院、互联网医疗平台增多，同时网上复诊也能进行医保报销，越来越多的人尝试在网上复诊、购药。尤其是对很多慢性病患者来说，在互联网医院进行复诊、购药、配送、医保报销，非常便捷。在此过程中，先开药后补方或不合理用药等现象，也并不鲜见。如何有效保障互联网处方用药安全，成为社会关注的话题。

“互联网+医疗健康”新业态的勃兴，让互联网在线处方应运而生、不断普及。早在2018年，国务院办公厅印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》就提出，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。根据规定，医师在掌握患者病历资料后，可在线开具部分常见病、慢性病处方。新冠肺炎疫情防控期间，通过互联网医疗平台复诊、远程会诊、配药，很多长期用药的大病、慢性病患者感受到便利。特别是在医保明确可支付部分常见病、慢性病互联网复诊费用后，更多人选择通过互联网医院购药。

也应看到，处方用药具有特殊性，必须严格保障用药安全。处方药通常具有一定的副作用及其他潜在影响，对用药方法、时间等往往有专门要求，应在医师指导下使用。在实体医疗机构，处方由执业医师开具；经医疗机构临床药师审核把关，患者才能拿到药。正因此，《互联网诊疗管理办法（试行）》规定，在线开具的处方必须有医师电子签名，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送药品。

在线处方来源是否可靠、质量能否得到保证，关系到用药安全，也是人们的现实关切。在有的地方，一些电子处方流转到药品零售机构，患者也能凭此买到处方药。按照实体医疗机构的流程规范，开出的药物必须对症，与执业医师诊断相符，符合临床指南，用法用量科学合理，并考虑患者年龄、过敏史、基础病等因素。如果遇到问题或不良反应，也可通过相应渠道进行反馈、追溯。临床药师审方、用药监测系统等，都对保障用药安全发挥着重要作用。而互联网处方不一定有审方系统，再加上专业药师人员不足，一些互联网医院、第三方平台便出现先开药后补方、过量开药等问题。

临床药师由具有药学专业技术职务任职资格的人员担任，可指导执业医师开具处方。建议实行线上线下一致的原则，让专业临床药师对互联网处方进行审核。比如，可在一定的地域范围内建立临床药师审方中心，进行远程集中审方。同时，可完善相关规定，利用互联网技术开展高效监管，全程进行留痕管理。例如，明确互联网电子处方来源、电子签名等信息，规范临床药师审核诊断药物流程，为患者用药信息反馈提供渠道，等等。此外，如果互联网电子处方流转到零售药店，也应对药店资质等方面进行认证监管，按照同样原则管理处方来源、审方标准，确保互联网处方全流程安全可控。

目前，我国各类互联网医院已达1600多家，通过互联网医院复诊购药日益普及。在互联网上严守处方药到患者的“最后一公里”，确保用药安全，事关人民群众身体健康，也是推动“互联网+医疗健康”新业态健康有序发展的重要方面。加快完善互联网诊疗、处方用药办法，更好保障就医购药服务需求，让人们在线上线下都能安心就医购药，我们就能以行动不断提高人民健康水平，推进健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 07 版）