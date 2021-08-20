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坐飞机，请管好充电宝（民生服务港）

本报记者  邱超奕

2021年08月20日07:44 来源：人民网－人民日报

　　“小小充电宝，为啥不让托运？”在机场安检，被告知充电宝不能托运，很多乘客感到不解。带着这个疑问，记者采访了业内专家。

　　南航物流公司合规管理部危险品管理专家何家骏表示，充电宝不能托运主要与材质有关。目前充电宝大多以锂电池为电源，在挤压、高温或低温等极端条件下，容易引发危险。“充电宝在飞机货舱内容易挤压碰撞，或与钥匙等金属物接触发生短路，导致起火、爆炸，给航空安全带来极大风险。”何家骏说，飞行过程中，机组人员无法进入货舱灭火，而自带的货舱灭火系统也无法控制锂电池热失控，因此飞机不允许充电宝托运。

　　还有很多乘客喜欢把充电宝带进客舱充电，其实这一行为也很危险。南航客舱部安全管理部副经理曾兵解释，在客舱使用充电宝，可能不慎掉进桌椅缝，导致挤压冒烟，提高起火的概率。“客舱乘务员会对此行为进行劝阻。同时他们也具备处置锂电池失火冒烟的能力。”

　　曾兵建议，乘客坐飞机前，最好提前给电子设备充好电，另外，当前一部分宽体客机和较新的窄体客机也设有充电口，可供乘客机上充电。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月20日 19 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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