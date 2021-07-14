笪学荣：加强党建引领医院高质量发展 建设区域医疗中心重点学科新优势

“当前医院各项工作均呈现出积极发展势头，医疗服务能力也在持续提升，这些离不开医院党建的全面加强。”近日，江南大学附属医院党委书记笪学荣做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目（点击观看视频）时，就公立医院党建、区域医疗中心等话题发表了相应观点。

笪学荣认为，党建引领是公立医院高质量发展的基础，为了更好筑牢这一根基，他分享了江南大学附属医院的四个“强化”。

强化目标引领和组织保障。笪学荣介绍，该院确立了未来五年建设发展的工作重点，通过强化目标来凝聚发展共识；同时，在今年聚焦解决医院党建和运行发展中存在的一些突出问题和薄弱环节，不断提升医院党建工作的质量。

强化党管人才和重点引育。笪学荣表示，该院不断强化人才是医院发展第一资源的理念，持续加大人才的引育力度，并介绍了三点做法：“育”为核心，构建人才分类培养的新体系；“引”为关键，构筑人才引育的新路径；“用”为导向，营造干事创业的新环境。

强化制度管理和创新服务。笪学荣提出，对内强化内部职能管理，统一制度规划、服务规范；对外不断改善医疗服务，推出一站式便民举措，优化门诊服务，便捷式预约查询，构建智慧医院，实施多学科联合诊疗，提供全面救治保障，依托区域医疗，实现严重创伤救治规范化、一体化。

强化人文关爱和文化培育。笪学荣讲到，医院党委大力开展关爱员工活动，并引导全院干部职工强化发展理念，培育和合文化，共同维护和谐稳定的医疗环境。

未来，江南大学附属医院将继续加强党建引领融合发展，形成政治站位高、组织功能优、队伍能力强、基础工作实、党建成效好的党建新格局。“我们将立足新发展阶段，抢抓新发展机遇，把医院的这项民生工程建设好，职工的队伍凝聚好，为人民的健康服务好！”笪学荣说。

在今年4月国家卫健委召开的第二批委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心工作电视电话会议上，明确提出由江南大学附属医院与苏州大学附属第一医院联合共建国家创伤区域医疗中心。

“江南大学附属医院已经形成了一整套成熟的对严重创伤救治的规范和急救流程，实现了院前伤情评估、伤者转运交接、院内现场评估、应急急救等一体化救治，同时我们还统筹了烧伤整形科、神经外科、普外科等一系列科室，共同组建院内的急救团队，来实现无缝隙快速分区和整体的急救。”笪学荣认为，成为第二批国家区域医疗中心的建设单位，是医院实现跨越式发展的重大历史机遇，其将有力推动医院优势学科和重点专科的建设；同时，在联合专科综合救治技术、人才培养、医联体建设等方面，也必将面临更多挑战。

最后，笪学荣补充道：“医院将以此为动力，在未来积极承担突发公共事件医疗卫生救援，深入完善紧急医学救治体系建设，同时建立与江南大学院校合作的新优势，全面提升医院辐射全省乃至全国的创烧伤救治的能力，展现公立医院的责任与担当，为人民健康更好地服务。”