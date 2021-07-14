林桐榆：创建区域医疗中心需加强科研创新与临床诊治融合

近日，中华医学会肿瘤学分会主委、四川省肿瘤医院院长林桐榆教授做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈（点击观看视频）节目。他表示，国家癌症区域医疗中心是国家打造医学高地，提升整体和区域医疗服务能力的重要举措。创建区域医疗中心，医院需要加强科研创新与临床诊治融合，通过改革创新引领学科发展。

林桐榆指出，我国地域辽阔，国家区域医疗中心建设能够有效协同国家医学中心，带动区域医疗、预防和保健服务水平提升，完善我国医疗服务体系。“在癌症方面，我国准备设立6个区域医疗中心。在国家癌症中心的统领下，各区域医疗中心将根据地域疾病特征开展针对性的防治工作。”

林桐榆表示，癌症区域医疗中心一方面要推动早诊早治，每个地区的优秀经验要积极分享，形成区域引领的解决方案；另一方也要推动规范化诊疗，加强基层医生的培训，把癌症规范化诊疗知识推广到基层医院，提升区域整体医疗水平。

“创建区域医疗中心，首先要自身‘功夫硬’。我们正努力把四川省肿瘤医院打造成国内一流的肿瘤中心，未来将坚持实施医教研管创新驱动发展战略，全面推进一流学科建设，推动加强与国际和国内先进同行的学习合作交流。”林桐榆表示，医院将对标国家级区域肿瘤医疗中心建设标准，大力推进分级诊疗和癌症防治三级网络建设，实现肿瘤疑难重症诊疗服务能力稳步提高。

在研究型医院建设方面，林桐榆认为，研究型医院需做到不断创新，推动相关疾病防治水平迈向更高层次。通过科研创新与临床诊治的深度融合，把对重大疾病发生发展规律的新认识、新成果加快转变为医疗诊治的新技术。林桐榆表示，研究型医院涵盖临床研究、转化研究、基础研究等多个版块，未来医院也将持续进行探索创新，鼓励医生、研究人员进行转化与基础研究。