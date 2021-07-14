盯上老年人！低价“套路游”重出江湖

【现实挑战】随着疫情进入防控常态化阶段，入夏很多老年朋友又计划出游，涉及老年消费者的低价“套路游”也“重现江湖”

【应对策略】文旅部门提示，老年朋友要理性消费，谨慎报团；购物时尽量选择对当地市民也开放的场所，要增强维权、留证意识

国内游需求升温

老年人频频被“套路”

近来多地疫情解禁，国内旅游市场再次出现多起老年朋友报名低价“套路游”受骗，甚至出现意外的情况。据悉，这些旅游产品大多以低价吸引老年朋友的眼球，且普遍会在行程中向老年朋友兜售各类产品，小到保健品大到房子，五花八门。

整体来看，近期市面上出现频率较高的组织者有两种：一种是由房产中介组织的“旅游看房团”；另一种则是珠宝、奢侈品和保健品渠道的经销商或代理商及销售组织的“跟团游”。这类产品再次现身旅游市场的目的显而易见，当前国内游需求复苏的背景下，用低价甚至免费的旅游产品“套路”老年朋友。

今年5月，央视新闻曾点名批评四川旅游的“低价游”陷阱。根据网络广告，“九寨沟、黄龙三天两夜游最低只要100多元”。记者一行以每人240元，报了九寨沟黄龙三日游并签订合同。行程中，导游竟然直接宣布要带大家购物，并透露自己有购物提成。这家旅行社不仅组织不合理低价游，而且公开讲购物拿回扣，并且宣称这是旅游法规定，显然歪曲法律误导游客。媒体梳理发现以下问题：玉器、银器等价格非常混乱，非专业人士根本无法鉴别真伪和实际价值；普通植物饮料，却被忽悠成预防高反的良药卖高价，后续可能会引发老年朋友的健康问题。

今年6月，《工人日报》也报道，低价游的推荐方式从线下转到了线上。不少老年朋友通过微信群、公众号、短视频等社交平台报名参加旅游活动，面临缺乏保障，容易被不良商家“套路”等问题。近期，文化和旅游部严查“不合理低价游”等违法违规经营行为，公布了三批专项整治行动指导案例，其中一例就是未经许可“直播带货”的旅游产品。

过去大多通过散发小广告街头揽客的不合理低价游，现在把“阵地”扩大到各种社交网络平台，“触网”年龄不久、缺乏鉴别经验的老人，是不合理低价游的主要“踩坑者”。各地职能部门梳理出“特价”“零团费”来诱骗老年朋友的案例：“健身舞比赛”游、“广场舞大赛”游、“红歌大赛”游、“政府补贴”游、收取押金的“零团费”游、途中补收团费的“零团费”游、买电器送旅游、充值购物卡赠送旅游、办理会员卡赠送旅游、购物满额赠送旅游等。

案例类型各不同

游说核心是购买假冒商品

最近，厦门警方捣毁了两个低价“套路游”全链条犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，查处非法揽客、强迫交易、“野导”等违法人员49人。

厦门市公安局湖里分局治安大队民警洪志欣介绍，涉案团伙游说的核心是，忽悠老年朋友购买假冒商品。不法分子针对老年朋友谎称：服饰类商品有特殊渠道从海关扣押，绝对正品之类的话。这些商品价格优势明显，因此很多老年朋友上当受骗。另外，世人常说：“黄金有价，珠宝无价。”不法分子利用套路在销售现场，在言语上怂恿老年朋友烘托气氛，老年朋友一时没有反应过来已经上当。加之很多低价“套路游”基本都是5天4夜游，安排购物，买完就走，许多老年朋友在当时并没有意识到自己被骗，往往在回家数天后才发现问题，譬如黄金褪色等。

洪志欣对两个团伙的利益构成进行了剖析。团伙1勾结旅行社、出租车，诱导游客签约“低价游”。洪某笔成立商贸公司，勾结某旅行社故宫路经营部负责人，以及部分出租车、网约车司机。由旅行社与游客签订低价“一日游”合同，再由合作司机将游客带至曾厝垵、环岛路等地游玩，途中司机将游客诱导至售假公司门店，向游客售卖假冒商品，获取10至20倍的高额利润，非法所得由售假公司、旅行社、车队、司机按比例瓜分。来厦旅游的老年朋友以为自己半价就买到奢侈品，但其实这些假冒伪劣的奢侈品，每样的成本价不过几十元或上百元。此次警方缴获服装鞋帽、箱包、手表等假冒奢侈品上百种3000余件。

团伙2招揽来厦旅游的老年朋友，推销假劣珠宝。陈某等犯罪嫌疑人，从福建省某市供货商处低价购进低端珠宝和虚假鉴定证书，同时勾结多个旅行社，招揽以老年群体为主的外地游客到厦旅游。游玩途中，导游、司机将游客带至陈某等人开设的珠宝店，安排销售人员冒充“珠宝企业富二代”博取游客信任并介绍推销，将低端珠宝以进货价数十倍的价格销售给老年朋友。

被“套路”后

老年朋友该如何维权？

洪志欣提醒，老年人不要被小恩小惠所吸引，对“套路游”要远离并及时举报。被“套路”后老年朋友如何保障自己的权益？他提醒，老年朋友要第一时间报警，保留消费的相关票据。针对如何留证，以厦门的两起案件为例，目前厦门警方正在梳理查找被害人，查验实物、全链条电子数据、账单等。

文旅部门提醒老年朋友注意以下三点，预防被“套路”：首先，一般各地文旅部门对每位游客进行大数据筛查，给外地游客发送短信提示，提醒老年朋友要理性消费；其次，老年朋友在选择跟团游时，尽量选择由正规旅行社组织的产品，签订并保留旅游合同，不要被低价所诱惑；最后，老年朋友购物时尽量选择对当地市民也开放的场所，要增强维权、留证意识、合理维权。在旅途中如有购物，要尽量保留好外包装、有效购物凭证、消费票据、索要发票，转账时尽量转给商家，而不是个人。

针对事后追讨环节，老年朋友在当地如果感觉商品有问题，30天内可以拨打当地的12315和12345进行投诉，或者向组团社所在地的文旅行政管理部门进行投诉。文/王珉