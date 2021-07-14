违规电动三四轮车2024年起停驶

为净化本市道路交通环境，维护道路交通安全秩序，根据道路交通安全、产品质量等法律法规和有关国家标准，市公安局、市交通委员会、市商务局、市城市管理委员会、市市场监督管理局昨日联合发布了《关于加强违规电动三、四轮车管理的通告》。《通告》中明确了全市在用车辆管理及退出政策，推动电动三、四轮车违法违规乱象从根本上得到治理。

违规电动三、四轮车是指未经工信部许可生产，未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，车辆性能不符合机动车安全技术标准，使用电力驱动用于载客或载货的三轮、四轮机动车。

近年来，一些违规电动三、四轮车通过非法渠道流入本市，这些车辆违法上路、乱行乱停，不仅严重影响交通秩序、加剧城市拥堵，极易引发交通事故，同时，因伪劣电动车充电引发的火灾事故时有发生，已经成为影响本市交通安全和消防安全的一大隐患。

为进一步净化本市道路交通环境，维护道路交通安全秩序，根据道路交通安全、产品质量等法律法规和有关国家标准，昨日，本市五部门联合发布《通告》，加强违规电动三、四轮车管理。《通告》规定：

禁止生产、销售违规电动三、四轮车。违法生产、销售的，由市场监管部门没收非法生产、销售的车辆，并依法实施处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。自《通告》发布之日起，任何单位和个人不得新增违规电动三、四轮车。

对《通告》发布前购买的违规电动三、四轮车设置过渡期，过渡期截至2023年12月31日。过渡期内上路行驶时，应当遵守相关通行规定。违反通行规定的，公安机关交通管理部门将依法查处。过渡期后（2024年1月1日起），违规电动三、四轮车不得上路行驶，不得在道路、广场、停车场等公共场所停放。违规上路行驶或停放的，执法部门将依法查处。

《通告》要求：邮政寄递、园林绿化、环卫主管部门要制定各自行业电动三、四轮车使用管理办法，过渡期内加强日常管理，过渡期后全部更换为合法车辆。工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的电动车辆按照场（厂）内专用机动车辆规定管理。

执法成效

本市非法销售电动三四轮车基本“清零”

2020年12月底以来，市公安局着眼保护市民群众生命财产安全，维护首都良好社会环境，坚持并肩治乱、融合执法，联合交通、商务、市场监管、城管执法等有关部门，启动了“断源头、控流通、查违章、净路面”集中整治专项行动，全力挤压涉电动三、四轮车违法犯罪空间。集中约谈电商平台，禁止商家向本市销售违规电动三、四轮车产品，各进京检查站和乡村卡口，累计查扣非法电动三、四轮车2522辆，累计查处非法销售门店及库房151处，刑事处罚175人，扣车894辆，非法运输销售行为基本“清零”；同时，深化警种融合执法工作机制，处罚电动三、四轮车交通违法17.3万起，清拖乱停、“僵尸”等违规车辆1622辆，拘留非法运营载客人员1660人，查扣车辆1982辆。源头治理与路面整治同步推进，初见成效。

野蛮生长的“老头乐”，该“收车”了

贾亮

7月12日，北京市公安局、市交通委等联合发布《关于加强违规电动三、四轮车管理的通告》，明确了全市在用车辆管理及退出政策，推动电动三、四轮车违法违规乱象从根本上得到治理。这是为净化北京市道路交通环境、维护道路交通安全秩序的重要举措。违规行驶的电动三、四轮车，确实到了该“收车”的时候了。

电动三、四轮车乱象由来已久，饱受诟病。言其违规，是因为很多车辆并未经工信部许可生产，也未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。这些车辆多来自周边的小作坊甚至是黑作坊，焊起一个车架，装上一块电瓶，所谓能跑就是车。没有硬性的生产标准，也欠缺严格的安全测试。多年来，这些性能并不符合机动车安全技术标准的违规车辆，大量涌入北京市内，除了用于载货，有的竟然还用来载客。

不可否认，违规电动三、四轮车给使用者带来了方便；但更不容否认的是，这些车违法上路、乱行乱停，不仅严重影响了交通秩序，加剧了城市拥堵，也极易引发交通事故。可怕的还在于，一些电动车电瓶质量不过关，因充电引发的火灾事故时有发生，成为影响交通和消防安全的重大隐患。

电动三、四轮车，不少老人购买用来代步，俗称“老头乐”。对确有出行需要的老人来说，无论是从城市秩序还是自身安全出发，都必须购买正规合法的电动三、四轮车。令人担忧的是，由于没有购买门槛，开起“老头乐”的中青年越来越多。整治电动三、四轮车违法违规乱象，遏制野蛮生长的“老头乐”，消除城市交通和消防安全隐患，其实也是为了更好地保障市民出行安全。

通告不是通知，不要心存任何侥幸，更不要有法不责众的心理。这次治理，从生产到销售，从电商到实体店，从个人到单位、从行驶到停放，细化到违规电动三、四轮车管理的每一个阶段、每一个细节，全力挤压违规电动三、四轮车的生存空间。值得肯定的是，此次整治设置了过渡期，体现了政策善意。在2024年起彻底禁行禁停之前，用户有足够的时间，处理违规电动三、四轮车，改换其他交通方式。

北京市民素质高、有觉悟，考虑到城市的需要和更多人的利益，一定会做出正确的选择。比如，自通告发布之日起，就不要再购买违规电动三、四轮车了；过渡期后，更不要开着违规电动三、四轮车上路行驶了。一句话，野蛮生长的“老头乐”，越早“收车”越好。

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209款电动自行车车型被删除

本报讯（记者张楠）“临”牌电动自行车过渡期临近，10月31日后将禁止上路。据北京市市场监督管理局昨天通报，今年以来，本市已累计删除不合规车型209款，对30款不合格车型涉及的17家企业进行约谈、整改。

为推进“老标”电动车淘汰，北京市市场监管局自5月起在全市开展打击非法改装销售不合格电动车及蓄电池专项整治行动。截至目前，累计检查电动自行车相关经营主体1887家次。立案查处各类电动车违法行为45起。已查扣非法电动自行车61辆，罚款近50万元，进一步强化对电动自行车拼、改装等违法行为的惩治。

同时，市市场监管局会同有关部门依法加强电动自行车目录管理，对于发现质量问题的一律从目录取消。对于发现违法违规行为的暂停其有关违法电动自行车生产企业的车型目录申报，督促生产商加强销售渠道、门店管控。今年以来，累计删除车型209款，其中对于监督抽查中发现的30款不合格车型涉及的17家企业开展约谈、整改。