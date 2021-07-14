这个暑期，给孩子一个不一样的托管班

7月5日，一位小学生在湖北武汉市秦园路社区托管室内玩玩具。新华社发

7月5日，在位于上海徐汇区漕河泾街道社区党群服务中心的爱心暑托班内，小学生在上开班第一课。新华社发

7月8日，在浙江慈溪市“星星点灯”暑期公益课堂上，学生们用自己制作的皮影作品进行趣味表演。 新华社发

转眼又到暑假，对于双职工家庭来说，子女的暑期安排再次成为父母迫在眉睫的难题。在往常，北京西城区小学四年级学生小李的暑期生活是这样的——“上山、下海、考级、回乡”。今年，他将有一个新的选择——“回归校园”。

教育部13日举行新闻通气会，介绍义务教育课后服务和暑期托管工作相关情况。对于大部分学龄儿童家长来说，暑期托管无疑是个利好消息。“暑期孩子们可以支配的时间大约45天左右，我们会专门抽出一星期左右带孩子‘上山下海’，参观名胜古迹。往常，剩下的时间，我们会找培训机构托管一个星期，准备艺术考级，再送回老家一个星期。此时，漫长的暑期还没有过完，孩子只能跟着父母‘打游击’了，跟妈妈去单位两天，跟爸爸去单位两天。”北京东城区五年级学生家长张颖告诉记者。

政策一出，不少家长立即表示欢迎。但是，也有一些家长对此有担心和焦虑，朝阳区四年级学生家长岚岚担心，“托管只在教室里待着写作业，没有课外活动”。北京西城区四年级学生家长刘颖担心，“会不会有的托管班老师拓展学科知识，让暑假成为背着书包的‘第三学期’”。她同时担心，暑期托管增加了教师“工作量”，会不会影响日常教学。记者在采访中了解到，这些声音是此次托管政策出台后的主要“担忧”。7月8日，教育部出台《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（以下简称《通知》），《通知》一出，最先登上热搜的却是“取消教师寒暑假”。探索实施课后服务和暑期托管，无疑是减轻家长学生负担的“实事好事”，但会不会因此造成“学生减负、教师增负”的现象？家长们的担忧能否得到解决？记者就此展开采访。

担忧：别让“托管”变“脱管”

暑期托管服务的政策一出台，最先引发的讨论就是关于暑假该“休息”还是该“适量学习”。中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，“休息”“放松”才是暑假的“要义”。“从学制安排看，假期有其独特的功能，并非可有可无的。两千年前《学记》即阐明‘时教必有正业，退息必有居学’的藏息相辅原理，暑期托管若演变为学生的‘第三学期’就违背了这一基本原理，必然对学生成长造成伤害，直接影响后续的学习品质，长远损伤学生的学习兴趣、爱好和自主性。所以，尤其要防止一些地方将办了多少托管班、为多少家长和学生进行了托管服务，作为政绩追求而使得托管变质变味。”储朝晖说。

学生家长张颖对于托管政策“举双手赞成”，“目前看到的政策是每期12天，正好把我们平时的‘空档’填满了。暑假是艺术类考级的高峰期，每年我们都会利用暑期学习一些声乐、舞蹈等内容陶冶情操，全家一起去旅行也是固定项目。剩下的时间怎么办？现在好了，孩子能去学校了，既保证安全，又能见到朋友，我一定会选择报名的。”张颖说，她最希望暑期托管班有阅读、书法等相关服务，“让孩子看看书，练练字非常有益。”

学生家长岚岚则担心“没有课外活动”，她所在的学校已经发出了暑期托管的相关通知，但是她犹豫之下“没有报名”。“孩子正是长身体的时候，暑假应该以大量的户外活动为主。目前，托管的时间地点都是固定的，跟大人上班没什么区别，每天也并没有明确的任务和主题，只有明确的时间规定，我担心这样的‘托管’只是占用着学生的时间，解放了家长，不是‘托管’是‘脱管’，孩子们学不到东西，得不到成长。”

对于家长的这些担心，教育部基础教育司司长吕玉刚表示：“学校要开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务，但不得组织集体补课、讲授新课”。

放心：“学生减负、教师增负”的局面不会出现

正如学生家长刘颖所担心的，政策一出会不会增加老师的工作量，从而进一步影响日常教学，这也是舆论关注的焦点之一。《通知》一出台，“取消教师寒暑假”就上了热搜。而在《通知》的网页下方，不少教师留言坦陈心声：“老师们太累了，老师也有家庭，也有子女。”“老师群体全年高强度工作，就靠假期休整，能不能考虑引入大学生志愿者加入托管行列？”

对此，北京市教委副主任丁大伟说：“各区教委鼓励广大干部教师主动参加志愿服务，积极引导特级教师、学科带头人、骨干班主任等优秀教师参加托管服务。同时要求各区组织好对参加托管服务教师的培训。需要强调的是，开展学生暑期托管服务，不是取消暑假，各区教委统筹全区教师资源，在不影响正常休息和进修培训的基础上，合理选派安排教师参加托管服务。”

丁大伟告诉记者，为做好暑期托管服务工作，北京市教委建立了市级统筹、区级主责、学校落实的三级工作机制，从7月19日开始，至8月20日结束，分两期，每期12天进行暑期托管服务，“未来将完善相关政策，探索建立长效机制”。

深圳市教育局局长陈秋明谈到了对托管和课后服务的“评判标准”，“我们评判一所学校的托管和课后服务工作，主要看重四个方面的情况：一是学生自愿参与度；二是书面作业的完成度；三是学生综合素质展示的认可度；四是各主体的满意度，包括家长、学生和教师。我们的目标是：家长满意、学生喜欢、教师认可”。

区分：界定托管服务的“边界”

在切实减轻学生和家长负担方面，从课后“三点半”的托管服务到暑期托管服务，一条条真招实招不断出台，这背后指向的正是从“育分”到“育人”的转变。

储朝晖认为，假期和学期应该有完全不同的方式实现成长目标。“托管服务需要高度重视这一成长机遇，尽量安排学生自主学习，自主管理，以自己喜欢的方式获得更有效的成长：学自己喜欢学的，做自己喜欢做的，玩自己喜欢玩的；引导学生自己规划、设计活动方案，自己安排时间，自己制定规则，自己督促自己实施，自己选择角色，自己依据实施状况调整、完善方案，进行自我评估。为发现自己的优势潜能，发现社会需要解决的问题和担当的责任找准自己的位置，为成为最好的自己奠定基础，找到路径。”储朝晖表示，各地教育管理部门在积极探索开展暑期托管服务的同时，需要严格将假期活动与规律学习区分开来，严密筑牢不得组织集体补课、讲授新课这道防线，不得暗中将假期托管变成复习班、补习班。

教育部教育发展研究中心副主任汪明认为，暑期托管不能忽视家庭教育的作用，“需要强调的是，选择了学校暑期托管的家长不能一托了之，家庭教育在学生成长中的作用不可替代，在暑期生活中家长仍要抽出一定时间，加强亲子陪伴、增进亲子关系”。

对于义务教育学校的托管服务，吕玉刚提出：“首先是全面覆盖，即各地各校要从实际出发，一校一案，制定完善课后服务具体实施方案，确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖。其次要保证时间，即推行课后服务‘5+2’模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接。再次，要提高质量，即学校要结合办学特色、学生学习和成长需求，积极开发设置多种课后服务项目，增强吸引力和有效性。最后，要强化保障，即教育行政部门要会同有关部门完善课后服务经费保障办法，明确相关标准，采取财政补贴、服务性收费或代收费等方式筹措经费。课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。课后服务一般由本校教师承担，也可聘任退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者参与。同时，充分利用好少年宫、青少年活动中心等社会资源。”