正规版“暑托班”开班啦

图① 7月5日，孩子们在武汉市秦园路社区托管室上课。伍志尊摄（新华社发）

图② 7月7日，在浙江诸暨暨阳街道凤凰社区的暑期爱心课堂内，教师在给孩子们上剪纸课。新华社记者 徐 昱摄

今年暑假，校外培训机构遇冷，正规版“暑托班”服务上线，双职工家庭“托娃”难题有望解决。暑期托管怎么办、如何管？专家表示，应遵循学校主动、社会参与、教师志愿、学生自愿、公益普惠等基本要求。其实，暑托班只是家庭教育的一个补充，不能代替家庭教育。家长要让孩子学会制定计划，培养其自我管理能力，实现个性化成长。

暑假到了，“神兽”出笼，不少双职工家长又要为自己的孩子暑假去哪儿犯愁。往年假期，校外培训机构成为家长“托娃”的首选,但在今年层层监管的压力下，校外培训机构遇冷，已难再现当年的“盛况”。双职工家庭“托娃”成为迫切需要解决的难题。

为此，多地政府推出了“暑托班”服务。7月2日，北京市教委发布公告，将在暑期推出面向小学一年级至五年级学生的托管服务，由各区教委组织，学校承办。此前，上海、武汉等多地已推出暑假托管服务。

暑期托管怎么“托”、谁来办、怎么办？师资力量从哪来，会否侵犯教师的休息权？孩子在校内的活动怎么安排，能否对孩子和家长产生吸引力？从近期舆论热议的话题来看，托管班开起来已走出第一步，未来如何发展还需深层次考虑。

托管班谁来办

教育部7月13日召开新闻通气会表示，暑期托管服务应遵循学校主动、社会参与、教师志愿、学生自愿、公益普惠等基本要求。要统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，依法保障教师权益，既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间。

从目前各地公布的暑期托管班方案来看，承办主体主要有政府机关、教育部门（学校）、社区等。北京市计划以街道、乡镇为单位确定托管服务承办学校，提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等，学生以就近原则参加托管服务。武汉推出的是暑期社区托管班，自7月5日起正式开放193个市级暑期社区托管室、82个区级暑期社区托管室。河南漯河、驻马店等多地政府牵头组织公益性暑期托管班，部分地区将由政府全额补贴。上海市级统一配送了德智体美劳五大类别课程，近20家社会组织将为暑托班提供超过2000课时的公益课程，有关部门还将配送环保公益类及体育培训类课程。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，暑期托管班的设置应遵循教育教学的科学规律，“暑假应该与学期有所差异，不能成为‘第三学期’。现在孩子们的学习压力大，暑假如果安排不当，会伤害孩子的学习自主性。”假期应尽可能创造孩子们亲近自然、接触社会的机会，给他们不一样的体验和收获。

寒暑假是法律明文规定的教师休息时间。“我们做过测算，教师在学期中平均每周工作时间为50小时，甚至更长。劳动法规定平均每周工作时间不超过44小时，寒暑假其实是弥补老师被占用的日常休息时间。”储朝晖表示，公办暑托服务可能会对教师假期进修、休息调整造成一定影响，进而影响整个教育教学质量，长此以往有可能会让教师产生职业倦怠感，对优秀人才进入教育领域的积极性产生影响。

暑期托管服务不能简单地要求教师全员参与，更不应与评先评优、职称评定等简单挂钩，而要保障教师的基本休息权。需动员更多社会力量参与，如外聘教师、购买第三方服务等。

不能“一托了之”

从北京市暑期托管班目前的报名情况看，这一举措得到了大部分家长的欢迎和支持。还有部分家长表示，暑假是孩子难得的休息时间，准备把孩子送回老家“放飞身心”；一些面临“小升初”的学生家长则表示，暑假会继续让孩子上学科辅导班或请一对一家教。

专家认为，暑期托管班只是一种兜底服务，更多的是从保证孩子安全的角度考虑，主要适合低龄阶段、缺乏自我保护和自我管理能力的孩子。年龄更大、独立性更强的孩子，还是应该利用假期多亲近自然、了解社会，而不是放在托管班里。

而针对家长选择校外培训还是暑期托管班的问题，不少专家表示，要对中小学生减负有更加清晰的认识。“只要需求存在，校外培训就不可能彻底‘凉凉’。只有改革教育评价体系，才能真正给学生减负。”储朝晖表示，“在监管部门对小班授课和一对一家教资质审核的严格把控下，有刚需的学生家长可能会付出更多金钱成本。”不改革单一的分数评价体系，把所有学生都纳入一个跑道比拼的教育环境中，通过整顿校外培训机构以及开展课后服务、托管服务，都只能治标而不能治本。

此外，有教育专家表示，暑托班只是家庭教育的一个补充，不能代替家庭教育。家长要让孩子在暑假期间参与家务劳动，让孩子学会制定计划，培养其自我管理能力，实现个性化成长。

给家长孩子更多选择

对于孩子来说，放假本身应该与上学区分开来。假期是另一种生活方式，对孩子的生理和心理机能是一种调节。总把孩子放在学校，并不符合教育的基本规律，假期应该让孩子做自己喜欢的事情。

暑期托管要从家长需求出发，但目标应该是孩子的健康成长。学校应尽可能提高正常学期教学工作的效能，只有高效能才能带来高质量。同时，学校有其特定的功能，责任边界要清楚，如果边界不断扩大，势必会造成正常教学质量下降，这是任何一方都不愿看到的。

从目前已开设的暑期托管班来看，基本上采取的是象征性收费和免费的方式。北京市暑期托管适当向家长收取费用，一般为每天30元，对家庭困难学生免费。上海市各教学点原则上按照每人每期（3周）600元的标准向学生收费，对于家庭困难的学生，相关费用可适当减免。武汉市的暑期社区托管班则坚持“公益、自愿”原则，提供免费小学生托管服务。

专家表示，教育本应全社会共同参与，允许社会机构加入可能会帮助托管服务进一步提高效能，社会机构的动员能力也会给家长和学生带来更多选择。