高价水蜜桃“甜”在哪里

近日，江苏无锡阳山镇的白凤水蜜桃上市，其特点是多汁肉甜，在桃子上插上吸管就能喝到果汁。据报道，品相好、重量达到1斤左右的此类桃子能卖到128元一个。对此，网友们意见不一，讨论热烈。

能喝的水蜜桃一个卖128元，到底“甜”在哪里？首先在于其稀缺性。阳山小镇是阳山水蜜桃的核心产区，是国家地理标志保护产区。当地的火山地质富含矿物质，土壤肥沃，使得水蜜桃的甜度高、香气足。

事实上，有不少水果都能卖上高价。且不说日本石川县生产的葡萄可以卖出一粒110万日元的天价，北海道的一个夕张甜瓜可以卖到160万日元，就是在国内，宁波镇海的水果番茄在商超卖10元一个，新疆甜杏在网上卖到40元一斤，广东增城二代挂绿荔枝40元一斤……其中都有一个共同原因：科技赋能、品牌增值。虽然身价不菲，这些高品质水果仍吸引来相当一部分消费者购买。

我国是世界最大的水果生产和消费国，但目前国内的水果品牌与消费升级的需求还有不小距离。水果的品牌化是一个系统性工程，包含选种、种植、采购处理、存储物流，再往后是品牌推广、渠道规划等环节，需要最专业的人和机构来打通，需要一套标准化体系。目前，国产水果在标准化方面仍显不足，导致用户体验参差不齐，同一批次水果的酸甜程度、个头大小、口感、品质等不够稳定，这也是国内水果行业一直缺乏大品牌的原因。

品牌是产业发展的未来，我国农业发展的一个重要出路在于品牌建设，要培育发展绿色优质果品，必须提高产业的标准化、特色化、品牌化水平。

当然，品牌水果也要让更多人消费得起，而不是一味追求价格高。这就需要充分发挥电商的作用，通过直采拼团等形式，以及平台补贴和政府优惠政策推动等，把高品质水果终端价格降到可接受的程度。