建模数据指明“食品危机”应变之道

英国《自然》杂志近日发表的一项研究中，专家利用284个城市长达4年的数据建立的模型，提出改善城市食品供应链多样性，可以增强其面对供应中断（或称食品危机）的应变能力。这一模型首次展示出了这一相关关系，可为政策制定者提供依据。

由极端气候、政治因素或流行疾病等引发的食品供应危机，在全世界正在变得越来越常见。而新冠肺炎疫情放大了全球范围内食品价格上涨风险，可能导致许多国家出现食品危机。因此，各国政府应共同努力解决食品供应链中断问题，防止后疫情时代的食品领域问题。

生态理论认为，要管理此类危机的风险，食品供应链应尽可能多样化。但一直以来，人们都缺乏一个简单的量化模型，用于将城市、公司或国家可积极控制的因素与危机风险之间的关系进行可视化。

鉴于此，美国宾夕法尼亚州立大学帕克分校研究人员阿尔丰索·梅杰亚及其同事此次调查了在大部分地区遭受中度甚至重度干旱时期（2012—2015），284个城市四类食品（作物、活体动物、动物饲料和肉类）的年度供应。研究团队使用这些数据创建了一个经验统计模型，解释了城市供应链多样性与其对抗特定频率、严重程度和时长的食品供应危机的能力之间的相关关系。令人惊讶的是，面临轻度到中度危机时，增加多样性可使恢复力最多提高15%。

研究团队希望，通过建立简单且具操作性的模型，在不同灾害情况下可以通用，城市可利用这样的模型，指导旨在增进食品供应链多样性的政策。在相关的新闻与观点文章中，美国科罗拉多大学科学家吉雅·美拉比表示，这将有助于缓和未来的供应中断。