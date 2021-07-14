夏季公共场所 纳凉要讲文明

最近几天，天气变得非常炎热。笔者注意到，在一些公共场所，纳凉的市民很多。对此，笔者建议，公共场所纳凉要注意文明。

首先是着装。在公共场所纳凉，着装不能太任性。毕竟，公共场所不是自己的家里，想穿什么就穿什么，要考虑到其他人的感受。作为男性，不能光着膀子，不穿上衣，这样做既不雅观，也容易让人感到视觉不适。而作为女性，不能穿着太过暴露、透明。除了着装之外，女性的坐姿也很重要，要避免引起尴尬。

其次是手机。公共场所纳凉，手机几乎是每个人随身必备之物，但总是有不少人喜欢开着手机外放，听音乐、刷抖音、追剧，完全沉浸在自己的快乐世界里。常言道，己所不欲，勿施于人。在公共场所，把手机的外放打开显然不合适，不仅造成了嘈杂的声音，而且也有可能影响其他人的情绪。纳凉玩手机无可厚非，但还是不能把手机的声音强加给别人听，不妨戴上耳机。

第三，要管好孩子。公共场所纳凉，家长要管好孩子，不能任由孩子在这样的地方追逐、嬉戏、打闹。孩子这样玩，有一定的安全隐患不说，还会影响到纳凉的其他人。家长不妨引导孩子坐在那里静静地看看童话书，或者轻声给孩子讲故事。夏天纳凉带好孩子，也是家长文明素质的体现。