精准对接脱贫地区和脱贫人口发展需要，抓重点、固优势、补短板、强弱项，通过政府引导、市场主导，更好地发挥市场机制作用，让消费帮扶走深走实

日前，国家发改委等30个部门联合印发《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》，对我国在“十四五”时期继续大力实施消费帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果作出部署。

我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，也要看到，当前我国发展不平衡不充分的问题仍然突出，巩固拓展脱贫攻坚成果的任务依然艰巨。应当精准对接脱贫地区和脱贫人口发展需要，抓重点、固优势、补短板、强弱项，推动消费帮扶提档升级，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、助推脱贫地区加快发展发挥更大作用。

消费帮扶已显现出重要作用，但也有一些地方需要改进。比如，部分扶贫产品同质化特征明显、竞争力不强，市场培育也要再加把力；又如，有些政策红利还未充分释放，各地区发展不平衡，合作机制仍需进一步完善。如何通过强化定向采购帮扶、加强区域协作帮扶、鼓励社会力量参与等方式，推动消费帮扶进一步走深走实，还有不少工作要做。

推动消费帮扶提档升级，要准确把握消费帮扶工作新内涵，让“有形的手”与“无形的手”协同发力。既要做好顶层设计规划，统筹调动各方资源，做好引导、组织、对接、服务等工作，也要尊重市场规律，将贫困地区特色产品、服务与城市居民“菜篮子”“米袋子”“果盘子”的真实需求结合起来，建立起供需对接的良性循环。要通过政府引导、市场主导，更好地发挥市场机制作用，持续推进消费帮扶。

推动消费帮扶提档升级，要牵住提升供给能力这个“牛鼻子”，进一步解决消费帮扶在消费、流通、生产等环节的难点。在生产端，被帮扶地区要加大力气提升生产的组织化、规模化、标准化程度，顺应消费升级趋势；在销售端，要建好消费帮扶专柜、专馆、专区，引导带动各类企事业单位和广大居民增加帮扶产品购买量。要善于借力农村电商、直播带货等方式，打造以电子商务、现代物流为主要抓手的销售新渠道，切实解决出村下山“最先一公里”与进城上桌“最后一公里”难题，让更多鲜活农副产品顺利上市，推动实现消费端与生产端互利共赢。

一块腊肉、一个苹果、一碗杂粮……每份帮扶产品都可能连接着一个乡村振兴的产业，寄托着很多脱贫群众创业致富的梦想。让我们一起行动，推动形成消费帮扶“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的全社会参与格局，让消费帮扶实现规范、有序、可持续发展。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 19 版）