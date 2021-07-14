关不掉的手机APP广告，该治

核心阅读

目前，某些手机APP广告难以关闭、侵犯隐私、诱导点击等问题屡禁不止，给手机用户带来困扰。

针对这一问题，工信部等部门采取多种举措，督促企业依规整改。手机APP广告乱象带来哪些风险？如何治理乱象，更好保护用户权益？记者展开采访。

打开一些手机APP，便会遭遇弹窗广告，想关闭却找不到按钮；有些弹窗显示网络故障，点击查看后，却跳转到了广告页面；在某款电商APP上浏览过的商品，进入其他APP时竟反复收到同类商品的广告推送……手机APP给人们生活带来了便利，但随之出现的开屏弹窗广告也给用户带来了困扰。

针对用户反映强烈、投诉较多的手机APP诱导用户点击跳转、弹窗广告难以关闭等违规行为，近期，工信部进行了集中整治，督促企业重视用户诉求、按照要求整改。数据显示，今年第二季度，手机APP开屏弹窗信息用户投诉举报数量环比下降50%，误导用户点击跳转第三方页面问题同比下降80%。

虚假信息诱导点击、滥采滥用个人信息，某些手机APP广告侵犯用户权益

“一打开某款出行APP，就弹出金融推广的窗口广告，关闭按钮看不清，费半天劲才找到。”在北京市海淀区工作的尹女士告诉记者，类似这样的APP不在少数，影响了使用体验。

尹女士的使用经历并非个案。来自上海市消费者权益保护委员会的数据显示，在对600款手机APP广告行为进行分析测试后，发现有58%会弹出广告，其中69.7%没有“关闭键”。

“手机APP用户权益保护，关乎人民群众获得感、幸福感和安全感。”中国电子信息产业发展研究院网络安全研究所所长刘权介绍，从近来的用户投诉情况来看，主要存在以下手机APP广告乱象——

弹窗信息标识近于无形，手机广告关不掉、退不出。“多数手机APP在使用时会弹出广告，部分广告没有‘关闭键’，用户只能被动接受，无法自行关闭。”刘权说，还有部分广告的关闭入口选项设置隐蔽，关闭流程繁琐，用户难以发现，损害了用户的使用体验。

页面以虚假信息诱导用户点击跳转。中国信通院泰尔终端实验室信息安全部主任宁华说，部分APP在打开后会出现“内存已满，立即清理”“电池过热，立即降温”“拦截到木马，立即查杀”“您有百元话费补贴，请领取”等页面，用文字、图片、视频等方式诱导用户点击，实则向用户推送未经审核的一些产品，甚至是违法内容，严重侵犯了消费者的安全保障权。

某些手机APP滥采滥用个人信息、侵犯消费者隐私。“当用户在一个手机APP中点击某类广告后，会在其他手机APP中接收到大量相同类型的广告，涉嫌侵犯用户隐私权。”刘权说。

“APP广告乱象损害了用户体验，破坏网络服务秩序，潜藏的风险不小。”宁华说，“某些手机APP违背用户意愿肆意下载安装或开启第三方应用或页面，侵犯了用户的合法权益和隐私安全，必须加大力度治理。”

高额广告利润驱使、投放方式复杂多样，手机APP广告乱象需深入治理

2020年3月，国家市场监督管理总局等十一部门联合印发通知，强调将加大监测监管力度，坚决遏制移动APP、自媒体账号等虚假违法广告多发、易发态势；

2020年10月，国家网信办针对手机APP弹窗广告乱象，出台了首批专项整治名单；

今年7月，工信部在持续开展的手机APP专项整治行动中，就APP开屏信息页面中存在利用文字、图片、视频等形式欺骗误导用户跳转等问题进行了集中整治。截至目前，68家互联网企业已按要求完成整改。

“整治行动取得显著成效，互联网广告相关的多项规范性文件也已经发布，但有些手机APP呈现出‘问题频出—监管治理—安全平稳—再次复现’等特征，手机APP广告乱象仍然需要深入治理。”刘权说。

“广告投放是当前手机APP流量变现的主要方式。”宁华认为，“手机APP广告通常按照点击率、转化率进行计费结算，一些手机APP利用恶意推送等方式，提高广告展示次数、用户点击次数和下载安装次数，从而获得更高收益。”

某些手机APP常通过图片和视频设置“购买链接”，点击后直接跳转至其他平台购买页面，作为广告展示平台的此类手机APP往往借此逃避责任。刘权认为，在实际管理过程中，手机APP广告投放方式复杂多样，一些平台常利用不同技术手段强化广告设置。针对海量广告行为，监管方应加大甄别力度。

加大行政执法力度，完善侵权救济机制，营造更安全的使用环境

“手机APP广告乱象涉嫌侵犯消费者隐私权、安全保障权、知情权。”刘权介绍，根据广告法第四十四条、互联网广告管理暂行办法规定，利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络，在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。

针对手机APP广告乱象，有关专家表示，仍须从加强行政执法、完善救济机制等方面发力，不断加大对违规广告的整治力度。

“相关部门应积极利用技术手段，对基于数据分析进行精准识别和广告投放的商业行为进行识别。”刘权说，相关部门应强化广告弹窗过滤等技术手段的应用，推动手机APP平台开发广告过滤及屏蔽工具，并为用户开启广告过滤功能的选项。

“目前，中国广告协会和中国互联网协会正联合业界企业共同制定《移动互联网应用程序（APP）启动屏广告行为规范》，引导两协会会员依法从事启动屏广告活动，保障用户正常使用手机APP，推动启动屏广告健康、规范发展。”中国互联网协会有关负责人说。

“从保护消费者权益的角度，应推动完善手机APP广告侵权救济机制，建立、畅通用户投诉渠道，完善对被侵权消费者的救济服务。”有关专家认为，“针对因广告中虚假内容所引发的人身、财产安全风险，可积极探索消费者广告安全保险制度，做好消费者相关权益的保护。”

据介绍，工信部将不断加大工作力度，扎实推进手机APP广告专项整治往深里走、向实里去，强化提升用户感知，为广大群众营造更安全、更健康、更干净的手机APP使用环境。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 11 版）